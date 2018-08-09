Sayısal Loto sonuçları: Sayısal Loto’da yeni sistem rekorlar getirdi! Milyonlar gelecek haftaya…

Ekonomik refaha erişmek isteyen birçok kişi umutlarla Sayısal Loto kuponlarını dolduruyor ve Sayısal Loto çekilişi sonuçlarını büyük bir heyecanla bekliyor. Yeni sistemle beraber birçok değişiklik yapılan Sayısal Loto’da devir sayısı 9’a çıktı, yani 9 haftadır ikramiye birikiyor, kimse 6 şanslı numarayı tahmin edemiyor. Gelecek hafta ikramiyenin 20 milyona erişmesi bekleniyor…
SAYISAL LOTO’DA KAZANAN NUMARALAR
8 Ağustos 2018 tarihli Sayısal Loto çekilişinde kazanan numaralar 6-12-18-42-43-46 olarak belirlendi.
İstatistiklere göre Sayısal Loto’da şimdiye kadar 1138 çekiliş gerçekleştirildi. En çok çıkan 6 numara ise şöyle…
38 – Şimdiye kadar 163 kez çıktı
18 – Şimdiye kadar 160 kez çıktı
1 – Şimdiye kadar 156 kez çıktı
21 – Şimdiye kadar 156 kez çıktı
16 – Şimdiye kadar 154 kez çıktı
40 – Şimdiye kadar 153 kez çıktı
SAYISAL LOTO’DA 6 BİLME İHTİMALİNİZ NE KADAR?
Kazananın büyük bir servet sahibi olacağı Sayısal Loto'da tek kolonda 6 tutturma ihtimaliniz şöyle: 13 milyon 983 bin 816'da 1