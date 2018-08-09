Sayısal Loto sonuçları: Sayısal Loto’da yeni sistem rekorlar getirdi! Milyonlar gelecek haftaya…

Geçtiğimiz haftalarda Sayısal Loto'da devir kuralı değişti ve çekiliş sıklığı haftada iki kereye çıkarıldı. Bu değişiklikle beraber Sayısal Loto'da ilgi arttı, devirle katlanan ikramiyeyle beraber vatandaşlar Sayısal Loto bayiilerine akın etti. 8 Ağustos tarihli Sayısal Loto sonuçları dün akşam yapılan çekilişle belli oldu. İşte beklenen Sayısal Loto sonuçları...

Ekonomik refaha erişmek isteyen birçok kişi umutlarla Sayısal Loto kuponlarını dolduruyor ve Sayısal Loto çekilişi sonuçlarını büyük bir heyecanla bekliyor. Yeni sistemle beraber birçok değişiklik yapılan Sayısal Loto’da devir sayısı 9’a çıktı, yani 9 haftadır ikramiye birikiyor, kimse 6 şanslı numarayı tahmin edemiyor. Gelecek hafta ikramiyenin 20 milyona erişmesi bekleniyor…

SAYISAL LOTO’DA KAZANAN NUMARALAR

8 Ağustos 2018 tarihli Sayısal Loto çekilişinde kazanan numaralar 6-12-18-42-43-46 olarak belirlendi.

6-12-18-42-43-46 Sayısal Loto'da kazanan numaraları kimse doğru tahmin etmeyince ikramiye 9. kez devretti...

İstatistiklere göre Sayısal Loto’da şimdiye kadar 1138 çekiliş gerçekleştirildi. En çok çıkan 6 numara ise şöyle…

38 – Şimdiye kadar 163 kez çıktı

18 – Şimdiye kadar 160 kez çıktı

1 – Şimdiye kadar 156 kez çıktı

21 – Şimdiye kadar 156 kez çıktı

16 – Şimdiye kadar 154 kez çıktı

40 – Şimdiye kadar 153 kez çıktı

SAYISAL LOTO’DA 6 BİLME İHTİMALİNİZ NE KADAR?

Kazananın büyük bir servet sahibi olacağı Sayısal Loto'da tek kolonda 6 tutturma ihtimaliniz şöyle: 13 milyon 983 bin 816'da 1