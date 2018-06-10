Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı: MPİ Sayısal Loto sonucu bu hafta 1 milyon 757 bin TL kazandırdı!

Zengin olmanın hayalini kuranlar şansını denemeye, kuponlarını doldurmaya devam ediyor. Sayısal Loto sonuçları MPİ canlı yayını ile her cumartesi saat 21.15'te açıklanıyor. Milli Piyango İdaresi, bu hafta büyük ikramiye tutarı olarak 1 milyon 757 bin TL belirledi. Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi, 1 milyon 757 bin 283 lira 95 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. İşte MPİ 9 Haziran Sayısal Loto sonucu ve şanslı rakamlar...

Milli Piyango idaresince düzenlenen Sayısal Loto’nun 1126’ncı hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi, internet üzerinden canlı yayınla 9 Haziran Sayısal Loto sonucunu açıkladı. Sayısal Loto, 1 ile 49 sayı kümesi içinden 6 sayı seçilerek oynanıyor. 6,5,4 veya 3 sayının doğru tahmin edilmesiyle ödül kazanılıyor. Büyük ödül 6 bilen katılımcı veya katılımcılara veriliyor. Haberimizden 9 Haziran Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI| 9 HAZİRAN 2018

Milli Piyango idaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 144 kişi 5 bin 138 lira 75’er kuruş, 4 bilen 7 bin 910 kişi 70 lira 30’ar kuruş, 3 bilen 143 bin 478 kişi 10 lira 95’er kuruş ikramiye kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan talihli kuponunu Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinden yatırdı. Çekilişte toplam 4 milyon 624 bin 421 lira 5 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 839 bin 41 lira 85 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 27 bin 649 lira 12 kuruş aktarılacak. İşte Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanan Sayısal Loto sonucu:

1, 3, 22, 25, 34, 43





SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

1 ile 49 sayı kümesi içinden 6 sayı seçilerek oynanan bir şans oyunudur. 6,5,4 veya 3 sayının doğru tahmin edilmesiyle ödül kazanılır. Büyük ödül 6 bilen katılımcı veya katılımcılara verilir. Bir çekilişte 6 bilen çıkmaz ise ödül bir sonraki çekilişe devredilir ve ödül miktarı böylece katlanarak devam eder. Bu şekilde yapılacak devir 3 haftayı geçemez 4’üncü haftada da 6 numarayı doğru tahmin eden yoksa ödül beş bilen katılımcı veya katılımcılara, beş bilen de yoksa ödül, dört numarayı doğru tahmin eden katılımcı veya katılımcılara verilir. Sayısal Loto sonuçları MPİ canlı yayını ile her cumartesi saat 21.15'te açıklanıyor.

ŞANS OYUNLARI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER



– İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

– Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

– İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

– İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

HAZİRAN 2018’İN İLK ŞANS OYUNLARI SONUÇLARI

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