Sayısal Loto sonucu açıklandı! Büyük ikramiye bir kişinin! İşte 23 Haziran MPİ Sayısal Loto sonucu

Vatandaşlar her cumartesi olduğu gibi dün de kuponlarını doldurdu ve şanslı numaraları öğrenmek istiyor. Milli Piyango İdaresi, internet üzerinden canlı yayında Sayısal Loto sonucunu açıkladı. MPİ bu hafta büyük ikramiye tutarı olarak 3 milyon 345 bin TL belirledi. Büyük ikramiye Mersin'den bir kişiye çıktı. Haberimizden Sayısal Loto sonucunu sorgulayabilirsiniz. İşte 23 Haziran Sayısal Loto sonuçları...

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Sayısal Loto çekilişi gerçekleşti. Milli Piyango İdaresi şanslı rakamları ve büyük ikramiye tutarını açıkladı. Sayısal Loto oyununda vatandaşlar 6 şanslı rakamı bilmeye çalışıyor. İşte 23 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonucu…

23 HAZİRAN SAYISAL LOTO SONUCU

MPİ tarafından açıklanan Sayısal Loto’un bu haftaki şanslı 6 rakamı:

1, 3, 10, 19, 24, 42

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: MERSİN / TARSUS

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI

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SAYISAL LOTO'DA DEVİR KURALI

Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

1 ile 49 sayı kümesi içinden 6 sayı seçilerek oynanan bir şans oyunudur. 6,5,4 veya 3 sayının doğru tahmin edilmesiyle ödül kazanılır. Büyük ödül 6 bilen katılımcı veya katılımcılara verilir. Bir çekilişte 6 bilen çıkmaz ise ödül bir sonraki çekilişe devredilir ve ödül miktarı böylece katlanarak devam eder. Bu şekilde yapılacak devir 3 haftayı geçemez 4’üncü haftada da 6 numarayı doğru tahmin eden yoksa ödül beş bilen katılımcı veya katılımcılara, beş bilen de yoksa ödül, dört numarayı doğru tahmin eden katılımcı veya katılımcılara verilir. Sayısal Loto sonuçları MPİ canlı yayını ile her cumartesi saat 21.15'te açıklanıyor.

İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN;

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.