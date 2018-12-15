15 Aralık Sayısal Loto sonuçları: Yine devretti!

Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto sonuçlarını açıkladı. Haftalar geçtikçe Sayısal Loto'da devirli ikramiye heyecanı artıyor. Sayısal Loto sonuçlarına göre bu hafta da büyük ikramiyeyi kazanan olmadı ve 6. devir gerçekleşti. 15 Aralık Sayısal Loto sonuçları ve kazandıran numarala haberimizde.

MPİ tarafından bugün gerçekleştirilen çekiliş ile Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Haftalar geçtikçe büyüyen ikramiye vatandaşları heyecanlandırdı ve Sayısal Loto sonuçlarına ulaşmak için Google üzerinden aramalar yapmaya başladılar. Milli Piyango İdaresi en çok kazandıran şans oyununda ikramiye dağılımını belli oldu ve Sayısal Loto’da bugün 6. devir gerçekleşti. Sayısal Loto’da 6. devirin gerçekleşmesinin ardından büyük ikramiye 8 milyonu aştı. İşte, 15 Aralık Sayısal Loto sonucu…

15 ARALIK SAYISAL LOTO SONUCU

18 – 25 – 29 – 30 – 32 – 44

SAYISAL LOTO’DA İKRAMİYE DAĞILIMI

Sayısal Loto’da büyük ikramiye 8 milyon 768 bin’i aştı ancak 6 şanslı kimse bilemediği için büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadı. Sayısal Loto’da 5 bilen 149 kişi 5 bin 687 lira kazanırken, 4 bile 8.162 kişi 78 lira kazandı. Sayısal Loto’da bu hafta üç rakamı bile 157 bin kişi 11 lira kazandı.

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