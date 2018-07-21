Sayısal Loto sonucu açıklandı! İşte 21 Temmuz Sayısal Loto sonucu ve şanslı rakamlar

Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı. Mili Piyango İdaresi, büyük ikramiye tutarı olarak 6 milyon 203 bin TL belirledi. 6 bilen çıkmayınca Sayısal Loto devretti. MPİ, Sayısal Loto’da kural değişikliği yaptı. Artık dört hafta boyunca 6 numarayı doğru tahmin edenin çıkmaması durumunda büyük ikramiye tutarının bir alt gruba dağıtılması uygulamasına son verildi. Sayısal Loto çekilişinde 6 numarayı doğru tahmin eden olmadığı sürece büyük ikramiye devretmeye devam edecek. İşte 21 Temmuz Sayısal Loto sonucu…
21 TEMMUZ CUMARTESİ SAYISAL LOTO SONUCU
Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonucu:
4, 15, 20, 24, 27, 46
EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI
İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN;
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.