Sayısal Loto sonucu açıklandı! İşte 21 Temmuz Sayısal Loto sonucu ve şanslı rakamlar

Sayısal Loto yine devretti, büyük ikramiye büyüyor. Milli Piyango İdaresi, haftanın ikinci Sayısal Loto sonuçlarını açıkladı. Sayısal Loto artık Çarşamba ve Cumartesi akşamları çekilecek. MPİ tarafından Ankara Balgat'ta noter huzurunda açıklanan Sayısal Loto çekiliş sonucunu ve büyük ikramiye tutarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı. Mili Piyango İdaresi, büyük ikramiye tutarı olarak 6 milyon 203 bin TL belirledi. 6 bilen çıkmayınca Sayısal Loto devretti. MPİ, Sayısal Loto’da kural değişikliği yaptı. Artık dört hafta boyunca 6 numarayı doğru tahmin edenin çıkmaması durumunda büyük ikramiye tutarının bir alt gruba dağıtılması uygulamasına son verildi. Sayısal Loto çekilişinde 6 numarayı doğru tahmin eden olmadığı sürece büyük ikramiye devretmeye devam edecek. İşte 21 Temmuz Sayısal Loto sonucu…

21 TEMMUZ CUMARTESİ SAYISAL LOTO SONUCU

Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonucu:

4, 15, 20, 24, 27, 46

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İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN;

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.



