Sayısal Loto sonucu açıklandı! İşte MPİ 9 Haziran Sayısal Loto sonuçları…

Milli Piyango İdaresi, internet üzerinden canlı yayınla 9 Haziran Sayısal Loto sonucunu açıkladı. Sayısal Loto, 1 ile 49 sayı kümesi içinden 6 sayı seçilerek oynanıyor. 6,5,4 veya 3 sayının doğru tahmin edilmesiyle ödül kazanılıyor. Büyük ödül 6 bilen katılımcı veya katılımcılara veriliyor. Haberimizden 9 Haziran Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

Zengin olmanın hayalini kuranlar şansını denemeye, kuponlarını doldurmaya devam ediyor. Sayısal Loto sonuçları MPİ canlı yayını ile her cumartesi saat 21.15’te açıklanıyor. Milli Piyango İdaresi, bu hafta büyük ikramiye tutarı olarak 1 milyon 757 bin TL belirledi. İşte MPİ 9 Haziran Sayısal Loto sonucu ve şanslı rakamlar…

9 HAZİRAN SAYISAL LOTO SONUCU

İşte Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanan Sayısal Loto sonucu:

1, 3, 22, 25, 34, 43





EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI



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SAYISAL LOTO’DA DEVİR KURALI

Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

1 ile 49 sayı kümesi içinden 6 sayı seçilerek oynanan bir şans oyunudur. 6,5,4 veya 3 sayının doğru tahmin edilmesiyle ödül kazanılır. Büyük ödül 6 bilen katılımcı veya katılımcılara verilir. Bir çekilişte 6 bilen çıkmaz ise ödül bir sonraki çekilişe devredilir ve ödül miktarı böylece katlanarak devam eder. Bu şekilde yapılacak devir 3 haftayı geçemez 4'üncü haftada da 6 numarayı doğru tahmin eden yoksa ödül beş bilen katılımcı veya katılımcılara, beş bilen de yoksa ödül, dört numarayı doğru tahmin eden katılımcı veya katılımcılara verilir. Sayısal Loto sonuçları MPİ canlı yayını ile her cumartesi saat 21.15’te açıklanıyor.

İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN;

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.