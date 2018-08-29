Büyük ikramiye bir kişinin! 29 Ağustos Sayısal Loto sonucu

Sayısal Loto açıklandı, şanslı rakamları sadece bir kişi bildi. Haftada iki kez düzenlenen Sayısal Loto'nun birinci çekilişi bu akşam gerçekleşti. Sayısal Loto oyununda 6 şanslı rakamı bilen büyük ikramiyeyi kazanıyor. Geçen hafta iki kişiyi milyoner eden Sayısal Loto'nun bu hafta kimlerin yüzünü güldürecek merak ediliyor. İşte Sayısal Loto çekiliş sonucu...

Sayısal Loto sonucuna göre haftanın talihlisi Ankara’da çıktı. Sayısal Loto’da Milli Piyango İdaresi bu hafta büyük ikramiye tutarı olarak 868 bin 333 TL belirledi. Haberimizden Sayısal Loto’da haftanın şanslı numaralarını öğrenebilir ve kopununuz ile kıyaslayabilirsiniz. İşte 29 Ağustos Sayısal Loto sonucu…

29 AĞUSTOS SAYISAL LOTO SONUCU

Milli Piyango İdaresinden saat 21.40’ta yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar şöyle:

1, 2, 13, 28, 39, 46

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANKARA / ÇANKAYA



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