Sayısal Loto’da dev ikramiye devretti! İşte MPİ Sayısal Loto sonucu…

Kimse 6 şanslı rakamı bilemedi! Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto çekiliş sonucunu açıkladı. Sayısal Loto Çarşamba günü saat 21.40'ta, Cumartesi günü 21.15'te açıklanıyor. Sık sık devrederek büyük ikramiyeler kazandıran Sayısal Loto'da bu haftaki büyük ikramiye tutarı ve şanslı numaralar haberimizde.

Sayısal Loto’da 4. devir gerçekleşti, büyük ikramiye büyümeye devam ediyor… Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı. Sayısal Loto 148. hafta büyük ikramiye olarak 5 milyon 407 bin TL veriyor. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. Ayrıca unutmayın çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor. İşte 12 Eylül Sayısal Loto sonucu…

12 EYLÜL SAYISAL LOTO SONUCU

Milli Piyango heyeti ve noter huzurunda açıklanan Sayısal Loto sonucu:

3, 26, 44, 31, 34, 48

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNU:

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İKRAMİYELER NEREDEN ALINIYOR?

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür. İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir..