Sayısal Loto sonucu ne zaman açıklanacak? (29.09.2018)

Bir Sayısal Loto çekiliş gününe daha geldik. Oyun severler merakla Sayısal Loto çekiliş sonucunu araştırıyor. Sayısal Loto haftanın iki günü Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştiriliyor. Çarşamba günü düzenlenen çekilişte talihli çıkmamış ve büyük ikramiye devretmişti. Peki bu akşam Sayısal Loto saat kaçta açıklanacak? İşte ayrıntılar...

Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15’te açıklanacak. Vatandaşlar http://millipiyango.gov.tr/ adresinden canlı çekilişi izleyebilir. Sayısal Loto sık sık devrederek biriken ikramiyeyle talihlileri milyoner etmeye devam ediyor. Geçen hafta büyük ikramiye 811 bin 148 TL olarak belirlemişti. Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklanır açıklanmaz haberimizde olacak. İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN; (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir. İLGİLİ HABER 29 Eylül Milli Piyango çekiliş sonuçları: MPİ bilet sorgulama ekranı ve sıralı tam liste!

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