Sayısal Loto’da büyük ikramiye artıyor! Sayısal Loto sonuçları belli oldu!

Sayısal Loto sonuçları belli oldu. 13 Ekim'de çekilen Sayısal Loto devretti, büyük ikramiye 2 milyon 523 bin Lira'yı aştı. Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanan Sayısal Loto yeni bir devir serisi başlatacak mı merakla bekleniyor. İşte, MPİ Sayısal Loto sonuçları ve ikramiye dağılımı...

Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Sayısal Loto’da 6 rakamı bilen çıkmaması üzerine büyük ikramiye olan 2 milyon 523 bin TL devretti. MPİ’nin Ankara genel merkezinde noter huzurunda gerçekleştirilen bu haftaki ikinci Sayısal Loto çekilişi sonucu kazanan numaralar belli oldu. İşte merak edilen Sayısal Loto sonuçları…

13 EKİM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU

Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda düzenlenen çekiliş sonucu:

18, 19, 28, 30, 36, 39

İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN;

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI

İLGİLİ HABER Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto'da dudak uçuklatan ikramiye devleşerek büyüyor...

İLGİLİ HABER 10 Ekim Şans Topu sonuçları: İkramiye 4'e bölündü, ikisi aynı ile!

SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

Sayısal Loto'nun Eylül 2018 tarihine kadar en çok hangi sayılar çıktı? İşte Sayısal Loto'da en çok kazandıran rakamlar…

Sayısal Loto'nun en şanslı numarası “38”. Tam 165 kez bu sayı çıktı.

İkinci sıradaki rakam “18”, 161 kez çıktı.

“21”, 158 kez.

“1”, 157 kez.

“16”, 156 kez.

“26”, 154 kez.

“36”, 153 kez…