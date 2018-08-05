Sayısal Loto sonuçlarına göre dev ikramiye gelecek çekilişe kaldı… Sayısal Loto’da devir sürüyor!

Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayın üzerinden açıklandı. Cumartesi akşamları saat 21.15’te açıklanan Sayısal Loto çekiliş sonucu kuponlarını dolduran vatandaşlar tarafından merak ediliyordu ve devirli ikramiye bir kez daha devretti. Sayısal Loto sonuçlarına göre umutlar gelecek haftaya kaldı. İşte 4 Ağustos 2018 tarihli çekilişe göre Sayısal Loto sonuçları...

Sayısal Loto’da devir kuralının değişmesiyle ikramiye daha fazla şekilde büyüyor. Sayısal Loto sonuçları belli oldu ve şans oyunu tutkunlarının severek takip ettiği Sayısal Loto 8. kez devretti, umutlar haftaya kaldı. Milli Piyango İdaresi, her cumartesi ve çarşamba internet üzerinden yaptığı canlı yayınla Sayısal Loto çekilişini gerçekleştiriyor. Sayısal Loto oyununda 1 ile 49 sayı kümesi içinden 6 sayı çekiliyor ve büyük ikramiyeyi kazanmak için 6 sayıyı bilmek gerekiyor.

4 AĞUSTOS SAYISAL LOTO SONUCU

Milli Piyango İdaresi 6 şanslı rakamı belirledi:

13, 21, 24, 30, 45, 46



İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN;

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

SAYISAL LOTO’DA YENİ DÖNEM BAŞLADI!

Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto’da yeni bir dönemin başlattı. Sayısal Loto, artık haftada iki kez çekiliyor. Aynı zamanda Sayısal Loto’da devir kuralı da kalktı. Sayısal Loto’da devir sayısı 3 hafta ile sınırlı idi. 18 Temmuz itibariyle Sayısal Loto çekilişi, çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada iki kere düzenleniyor.

Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılacak Sayısal Loto (6/49) çekilişlerinde büyük ikramiyeyi

kazanan numaraların bilinememesi halinde büyük ikramiye diğer çekilişe devredecek, uygulama

büyük ikramiyeyi kazanan numaralar bilinene kadar devam edecektir.

Dört hafta boyunca 6 numarayı doğru tahmin edenin çıkmaması durumunda büyük ikramiye

tutarının bir alt gruba (5 bilenlere) dağıtılması uygulamasına son verilmiştir. Sayısal Loto (6/49)

çekilişinde 6 numarayı doğru tahmin eden olmadığı sürece büyük ikramiye sonraki çekilişlere

devretmeye devam edecektir.