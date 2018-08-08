Sayısal Loto sonuçları belli oldu! İkramiye rekorlara koşuyor… 9. devir geldi!

Beklenen Sayısal Loto sonuçları belli oldu ve devirli haftada Sayısal Loto sonuçlar için umutlar yine gelecek haftaya kaldı. Sayısal Loto'da dev ikramiye sahibini bulamadı! Sayısal Loto sonuçları için nefesler tutuldu. Sayısal Loto'da kural değişikliğine gidilmesi sonucu ardı ardına devirler gerçekleşti. 9 haftadır 6 şanslı rakamı bilen çıkmıyor. İşte 8 Ağustos Sayısal Loto sonucu...

Sayısal Loto’da devir kuralı ve haftalık çekiliş sayısı değiştikten sonra büyük değişim meydana geldi. Sayısal Loto sonuçlarına göre inanılmaz şeyler oluyor. Tam 9. kez devir gerçekleşti. Büyük ikramiye adeta çığ gibi büyüyor. Milli Piyango İdaresi, bu büyük ikramiye tutarı olarak 14 milyon 662 bin TL belirledi. Sayısal Loto oyununda devir kuralını değişmiş ve çekiliş haftada ikiye çıkarılmıştı. Umutlar gelecek haftaya kaldı. İşte 8 Ağustos Sayısal Loto sonucu:

8 AĞUSTOS SAYISAL LOTO SONUCU

Çekiliş heyeti ve noter huzurunda 1138. Sayısal Loto çekilişi düzenlendi. İşte şanslı numaralar:

6, 12, 18, 42, 43, 46

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNU

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İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN;

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.