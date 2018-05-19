Sayısal Loto’dan dev ikramiye! İşte MPİ 19 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonucu

Sayısal Loto sonucu açıklandı ve büyük ikramiyeyi bilen çıkmadı. 4. kez devir gerçekleşti. Üç haftadır devreden oyunda büyük bir merakla haftaların talihlisi merak ediliyordu. Milli Piyango geçen hafta büyük ikramiye tutarı olarak 5 milyon 700 bin lira vermiş ancak dev tutarın sahibi çıkmamıştı. İşte 19 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonucu...

19 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı, yine devretti. Sayısal Loto, 1 ile 49 sayı kümesi içinden 6 sayı seçilerek oynanıyor. 6,5,4 veya 3 sayının doğru tahmin edilmesiyle ödül kazanılıyor. Büyük ödül 6 bilen katılımcı veya katılımcılara veriliyor. MPİ bu hafta büyük ikramiye tutarı olarak 7 milyon 847 bin TL veriyor. Haberimizden 19 Mayıs Sayısal Loto sonucunu öğrenebilirsiniz. İşte ayrıntılar…

19 MAYIS SAYISAL LOTO SONUCU

Sayısal Loto’da bu hafta da bilen çıkmadı:

3, 4, 5, 21, 24, 34





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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?1 ile 49 sayı kümesi içinden 6 sayı seçilerek oynanan bir şans oyunudur. 6,5,4 veya 3 sayının doğru tahmin edilmesiyle ödül kazanılır. Büyük ödül 6 bilen katılımcı veya katılımcılara verilir. Bir çekilişte 6 bilen çıkmaz ise ödül bir sonraki çekilişe devredilir ve ödül miktarı böylece katlanarak devam eder. Bu şekilde yapılacak devir 3 haftayı geçemez 4’üncü haftada da 6 numarayı doğru tahmin eden yoksa ödül beş bilen katılımcı veya katılımcılara, beş bilen de yoksa ödül, dört numarayı doğru tahmin eden katılımcı veya katılımcılara verilir. Sayısal Loto sonuçları MPİ canlı yayını ile her cumartesi saat 21.15'te açıklanıyor.İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN;(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.