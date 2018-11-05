Sayıştay raporunda Küçükçekmece Belediyesi detayı

Küçükçekmece Belediyesi’nde Sayıştay tarafından yapılan denetimde çarpıcı tespitlere yer verildi. Sayıştay’ın tespitlerine göre belediyenin muhasebecisinin “Muhasebe Yetkilisi Sertifikası” yok. Özel Kalem Müdürlüğü’ndeki personel sınavsız olarak mühendislik kadrosuna atanmış. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü’nün ataması da 3 AKP’li belediye tarafından mevzuat zincirleme şekilde delinerek gerçekleştirilmiş.

Sayıştay raporunda belediyenin muhasebe biriminde görev yapan personelin muhasebe yetkilisi belgesinin olmadığına dikkat çekildi. Küçükçekmece Belediyesi, defalarca “Muhasebe Yetkilisi Sertifikası” için müracaat edildiğini, kanunda belirtilen tüm nitelikleri taşıdığı ancak mevzuatta müracaat edenin görevi değil bulunduğu kadro dikkate alındığından katılım başvurularının reddedildiği bilgisi sunuldu. Belediye, ilgili personele “Muhasebe Yetkilisi Sertifika Eğitimi”ne müracaat etmesi konusunda bilgi verdiğini iletti.

ÖZEL KALEMDEN MÜHENDİSLİĞE

Sayıştay, belediyede Özel Kalem Müdürlüğü kadrosundan mühendislik kadrosuna yapılan atamanın da mevzuata aykırı olduğunu tespit etti. Raporda, mevzuata göre mühendis kadrosuna atanmak için ünvan değişikliği sınavında başarılı olmak ve ilgili yükseköğrenim bölümünden mezun olmak gerektiğine dikkat çekilerek “Özel Kalem Müdürlüğü, istisnai bir memuriyet kadrosudur. İstisnai memuriyetler, diğer memuriyetlere naklen atamalarda herhangi bir sınıf için kazanılmış hak sayılmamaktadır. Dolayısıyla özel kalem müdürlüğünden, diğer memuriyet kadrolarına atama yapılırken, atama yapılacak kadro için mevzuatında öngörülen tüm şartların sağlanmış olması zaruridir” denildi. Küçükçekmece Belediyesi'nin ilk atması özel kalem müdürlüğüne yapılmış A.B ve O.S isimli personelin, mevzuatta mühendis kadrosuna atanabilmek için gerekli olan “ünvan değişikliği sınavında başarılı olmak” şartını sağlamadığı halde bu kadroya atandığını tespit eden Sayıştay, atamaların iptal edilmesi gerektiğini bildirdi.

SINAVSIZ OLMAZ

Küçükçekmece Belediyesi de ilçe nüfusunun hızla artması nedeniyle kentsel dönüşüm iş yükününün de artığını bu nedenle teknik personel ihtiyacının karşılanmasında sıkıntı yaşandığını kaydetti. Söz konusu mühendislerin öğrenim durumlarının da teknik olması nedeni ile ihtiyaç nedeniyle üst sayılabilecek bir kadrodan alt kadroya atamasının yapıldığı belirtildi. Sayıştay da bu savunma karşısında istisnai memuriyet kadrosu olan özel kalem müdürlüğü kadrosu, diğer memuriyetlere naklen atamalarda kişilere kazanılmış hak vermediğinin altını çizerek söz konusu atamaların ancak sınav ile yapılabileceğini vurguladı.

3 AKP'Lİ BELEDİYE MEVZUATI DELDİ

Sayıştay, belediyede Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü kadrosuna yapılan atamayı da mevzuata aykırı bulundu. Rapor, 2011 yılından itibaren AKP'li Esenyurt, Gaziosmanpaşa ve Küçükçekmece Belediyeleri tarafından zincirleme olarak mevzuatın nasıl delindiğini ortaya koydu. Sayıştay raporunda söz konusu müdürün geçmişte öğretmen olduğu, okul müdürlüğü görevi yürüttüğü ve 8 Temmuz 2011 tarihinde Esenyurt Belediyesi'ne özel kalem müdürü olarak atandığı anlatıldı. Bu atamayı takiben 22 Ağustos 2011 tarihinde de aynı belediyede Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne asaleten atandığı belirtildi. 2014 yılında Gaziosmanpaşa Belediyesine Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak naklen ve asaleten atanan kişinin 2015 yılında da Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevini yürütmeye başladığı ifade edildi. 2 Haziran 2017 tarihli Küçükçekmece Belediye Başkanlığı onayıyla söz konusu personelin, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü kadrosuna naklen atamasının yapıldığına dikkat çekilen raporda sınavsız olarak yapılan tüm bu atama işlemlerinin mevzuata ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararına aykırı olduğu vurgulandı.

“NAKLEN ATAMAYI İPTAL ET”

Küçükçekmece Belediyesi de söz konusu atamaların kendileri tarafından yapılmadığını, belediyeye nakil talebinde bulunduğu zaman asaleten atamasının zaten yapılmış olduğunu belirterek işlem yapamadığını bildirdi. Sayıştay, ilgili personelin daha önce asaleten atamasının mevzuata aykırı olduğunu tespit ettiğini ve 2016 Gaziosmanpaşa Belediyesi Sayıştay Raporu'nda iptalini istediğini hatırlatarak “Asaleten yapılmış olan atamaya ilişkin idare sorumlu tutulmamış nakil sonrası Küçükçekmece Belediyesi'nde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü kadrosuna naklen atamasının iptali gerektiği belirtilmiştir” dedi.