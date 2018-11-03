İBB’nin 147 milyonluk sosyal yardımı marketlere yaradı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi vatandaşlara alışveriş yapmaları için verdiği kartlar, marketlere yaradı. Sayıştay, 2017 yılında 147 milyon 670 bin 821 TL’lik alışverişin sadece anlaşmalı 9 zincir market arasında paylaşıldığına dikkat çekerek, bunun için firmaların İBB’ye hiçbir bedel ödemediği gibi alışverişlerde de indirim uygulamadığını vurguladı.

Sayıştay'ın 2017 yılı İBB denetim raporunda Sosyal Yardım İstanbul Kart projesi kapsamında yapılan alışverişlerde bazı zincir marketlerin ayrıcalıklı gelir elde etmesinin sağlandığı tespit edildi. Raporda, İstanbul'da ikamet eden fakir ve muhtaç kimselerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için yürütülen Sosyal Yardım İstanbul Kart projesi için 2017 yılında 9 zincir market ile İBB arasında sözleşme imzalandığı kaydedildi. Ancak zincir marketlerin, büyükşehir belediyesi ile yapılan bu sözleşme karşılığında İBB'ye belli bir bedel ödemediği gibi alışveriş yapan ihtiyaç sahiplerine bir indirim de uygulamadığı vurgulandı. İstanbul Kart ile gerçekleştirilen alışverişlerin bu marketlerin dışında hiçbir şekilde yapılamadığından söz konusu zincir marketlerin ayrıcalıklı hale geldiğine dikkat çekildi.

147 MİLYON HARCANDI

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü verilerine göre 2017 Yılında Sosyal Yardım İstanbul Kart kullanan aile sayısının 140 bin 179 olduğu belirtilerek “Bu ailelere, 75 TL ila 225 TL arasında değişkenlik gösterecek tutarda aylık harcama yapabilme imkânı verilmektedir. 2017 yılı için Sosyal Yardım İstanbul Kart bütçesi 125 milyon TL olarak öngörülmesine karşın 2017 yılı toplam gerçekleşmesi 147 milyon 670 bin 821 TL olarak karşımıza çıkmaktadır” denildi. Raporda, İBB'nin bütçesinden söz konusu sosyal yardım projesi kapsamında çıkan 147 milyon 670 bin 821 TL'lik tutarın sadece 9 zincir markette yapılan alışverişlerde kullanıldığı belirtildi.

KAMU MENFAATİ GÖZETİLMELİ

İBB, Sayıştay'a gönderdiği savunmada marketlerin hizmet kalitesi, servis yaygınlığı gibi kriterler göz önüne alınarak seçildiğini belirtti. Vatandaşların ay içinde yaptığı harcamaların karşılığının marketlere ortalama 64 gün sonra ödendiğini kaydeden İBB, finansman maliyetine katlanan mağazalardan ek indirim istenmesi halinde sistemden çıkma riski olduğunu ifade etti. Sayıştay ise 9 zincir market dışında gerek şube sayısı gerek iş hacmi kriterleri göreli olarak daha iyi olan bazı zincir marketlere teklifte bulunulmadığına dikkat çekildi. Bu sosyal yardım projesi kapsamında 2017 yılında 147 milyon 670 bin 821 TL sadece 9 zincir market arasında paylaşıldığından, kamu menfaatleri göz önünde bulundurularak İBB'ye bedel ödenmesi ya da alışveriş yapanlara bir indirim uygulanmasının daha doğru olacağı vurgulandı.