Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sayıştay’da flaş gelişme! İstanbul belediyelerinden sorumlu Grup Başkanı görevden alındı

Sayıştay'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İstanbul belediyelerinin denetlenmesinden sorumlu Sayıştay 15. Grup Başkanı Sezgin Eren'in görevden alındığı ileri sürüldü.

android-time 21:34
Haberler Gündem
Sayıştay’da flaş gelişme! İstanbul belediyelerinden sorumlu Grup Başkanı görevden alındı
Sayıştay'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İstanbul belediyelerinin denetlenmesinden sorumlu Sayıştay 15. Grup Başkanı Sezgin Eren'in görevden alındığı ileri sürüldü.

Son zamanlarda yayınladığı raporlarla gündeme gelen Sayıştay’da  dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Karar. com’da yer alan habere göre İstanbul belediyelerinin denetlenmesinden sorumlu Sayıştay 15. Grup Başkanı Sezgin Eren görevden alındı. Eren’in görevden alınmasıyla ilgiliyse henüz bir açıklama yapılmadı.

İLGİLİ HABERSayıştay raporunda çarpıcı detaylar: AKP'lisi de var CHP'lisi de...Sayıştay raporunda çarpıcı detaylar: AKP'lisi de var CHP'lisi de...

USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUK RAPORLARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Kamuda yaşanan usulsüzlük ve yolsuzlukları hazırladığı raporlarla ortaya koyan Sayıştay’ın Denetim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Fikret Çöker de görevden alınmıştı.

İLGİLİ HABERSayıştay raporundan yeni bir skandal daha! RTÜK ceza kesiyor ama ödeyen yokSayıştay raporundan yeni bir skandal daha! RTÜK ceza kesiyor ama ödeyen yok
Son güncelleme: android-time 21:4023.11.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar