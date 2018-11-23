Sayıştay’da flaş gelişme! İstanbul belediyelerinden sorumlu Grup Başkanı görevden alındı

Son zamanlarda yayınladığı raporlarla gündeme gelen Sayıştay’da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Karar. com’da yer alan habere göre İstanbul belediyelerinin denetlenmesinden sorumlu Sayıştay 15. Grup Başkanı Sezgin Eren görevden alındı. Eren’in görevden alınmasıyla ilgiliyse henüz bir açıklama yapılmadı.
USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUK RAPORLARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Kamuda yaşanan usulsüzlük ve yolsuzlukları hazırladığı raporlarla ortaya koyan Sayıştay’ın Denetim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Fikret Çöker de görevden alınmıştı.