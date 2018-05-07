Seçim 2. tura kalırsa HDP’nin tavrı ne olacak?

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden avukatları aracılığıyla BBC Türkçe'ye konuştu.

24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçimlerinde HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı olan Selahattin Demirtaş, seçimlere iki sağ ittifakla gidildiğini, tek sol adayın kendisini olduğunu söyledi.

“Burada imkânlarım yok denecek kadar azdır” diyen Demirtaş, HDP’nin seçim stratejisinden de bahsederek 2. tura kalınması halinde partisinin tutumunun nasıl olacağına dair mesajlar verdi.

Demirtaş, BBC’den Mahmut Hamsici’ye verdiği röportajında şunları söyledi;

İYİ PARTİ VE AKŞENER

“Siyasette diyaloga ve çözüm için ilkeli işbirliklerine inanıyorum. Sayın Akşener’i parlamento çalışmaları döneminden tanıyorum, tanışıyoruz. Kendisine karşı herhangi bir önyargım yok tabii ki. Ama ülkenin temel sorunlarına dair çözüm önerileri konusunda henüz tek bir cümle duymuş değiliz.

“HDP’yi yok sayan, vebalı muamelesi yapan anlayışlarla yol yürümek, sorunların çözümünü konuşmak da mümkün olmaz. Ülkenin ve toplumun sorunlarının çözümü noktasında ilkeli ve ahlaklı bir duruşumuz vardır. Bu çerçevede kapımız hiç kimseye kapalı olmaz. Siyaset intikam değil çözüm zeminidir.”

Bu yaklaşımlarının CHP için de geçerli olduğunu ekleyen Demirtaş ekledi:

“Bizim derdimiz ezilen haklarımız için üzüm yemektir, bağcıyı dövmek değil. Herkesin ne söylediğini, ne söyleyeceğini ve samimiyetini bu seçim döneminde toplum dikkatle izleyecektir, biz de büyük bir dikkatle takip ediyor olacağız.”

Peki seçimler ikinci tura kalırsa HDP’nin tavrı ne olacak?

“Umarım kaliteli, toplum adına yararlı, kutuplaşmayı azaltan bir seçim dönemi yaşarız. Tabii adaylar meydanlardayken ben hücrede olacağım. Bu bir adaletsizlik yaratıyor olsa da, ikinci turda diğer bütün adayların desteğini bekliyorum.

“Sayın İnce, Sayın Akşener ve Sayın Karamollaoğlu ikinci turda beni desteklerse, hep birlikte ülkede demokratik bir yönetim ve adaletli bir sistem inşa edebiliriz.”