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Seçim gecesi havaya ateş açanlar serbest

İstanbul Habipler'de seçim gecesi havaya ateş açarak kutlama yapan şüphelilerden 3'ü daha yakalandı. Olayla ilgili gözaltı sayısı 7'ye yükselirken, işlemlerin ardından şüphelilerin hepsi serbest bırakıldı.

Tugay SADAY
android-time 13:44 4 Temmuz 2018
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İstanbul Habipler'de seçim gecesi havaya ateş açarak kutlama yapan şüphelilerden 3'ü daha yakalandı. Olayla ilgili gözaltı sayısı 7'ye yükselirken, işlemlerin ardından şüphelilerin hepsi serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyeti, 24 Haziran seçimleri gecesi kutlama yapmak için havaya ateş açan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında görüntüleri izleyen polis, OHAL de devam ederken şehrin ortasında dakikalarca havaya ateş açan 4 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Çalışmalarını derinleştiren ekipler olay yerindeki bir araçtan havaya ateş açan 3 şüpheliyi daha belirleyerek gözaltına aldı.

Şüphelilerden birinin adresinde olayda kullanılan 2 adet kuru sıkı ele geçirilirken, diğer iki kişinin ise daha önceden “Silah Kanunu’na Muhalefet” suçundan kaydının olduğu belirlendi.

Yapılan işlemlerin ardından şüphelilerin serbest bırakıldığı öğrenildi.

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