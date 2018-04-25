Seçim kararı açıklanmadan 24 Haziran’a düğün günü alan çiftler kara kara düşünüyor. Bir çok düğünün ertelenmesi gündeme gelirken YSK'dan "Seçim günü düğün yapılabilir mi?" sorusuna yanıt geldi. 24 Haziran’da evlenmek için gün alan çiftler 18.00’den sonra alkolsüz düğün yapabilecek.

Erken seçim kararı öncesi 24 Haziran 2018 tarihine düğün günü alan ve bunun için hazırlık yapmaya başlayan çiftler erken seçim kararı ile büyük bir şok yaşadı. Bir çok çift düğünlerini erteleme kararı alırken akıllara “Seçim günü düğün yapılabilir mi?” sorusu geldi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçimlerin erkene alınması ile düğün tarihi 24 Haziran'a denk gelenlerin merakla beklediği soruya yanıt verdi. Güven, sandıkların açılmasının ardından saat 18.00'den sonra düğünlerin alkolsüz şekilde yapılabileceğini söyledi.