Seçim güvenliği için son 11 gün! Oy ve Ötesi gönüllülere çağrı yapıyor

Bu sene oy pusulaları ve zarflar mühürlenmeyecek mi? Oy kullanırken mühürü, oy vermek istediğimiz partinin alanının dışına basarsak ne olur? Hangi oylar geçerli, hangi oylar geçersiz sayılacak? Vatandaşlar oy sayımı sırasında sandık başında bekleyebilirler mi? Oy ve Ötesi'nin organizasyonuna katılmak için ne yapmalıyız? Şeffaf bir seçim süreci için 4 senedir faaliyetler yürüten Oy ve Ötesi, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak seçimlerle ilgili merak edilenleri anlattı. İşte 22 Haziran'a kadar gönüllü sandık başı görevlisi olabileceğiniz Oy ve Ötesi'nden demokrasi için önemli uyarılar...

Türkiye, yaklaşan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nin heyecanını yaşıyor. 24 Haziran 2018’de yapılacak seçimlere günler kala, vatandaşların oy kullanırken nelere dikkat etmeleri gerektiğini 4 yıldır seçimlerin güvenilir ve şeffaf bir şekilde gerçekleşmesi için çalışmalar yapan Oy ve Ötesi ile konuştuk.

Oy ve Ötesi Yönetim Kurulu Başkanı Gözde Elif Soytürk, 81 ilin hepsinde müşahid görevlendirmeyi hedeflediklerini belirtirken, vatandaşların sadece oy kullanarak değil oy kullandıkları sandıklarda aktif görevler üstlenerek de demokrasiye katkıda bulunmaları gerektiğini söylüyor. Oy ve Ötesi için saldık başında görev alabilmek için son tarih ise 22 Haziran.

Oy ve Ötesi üyelerinin yanı sıra sandık güvenliği için vatandaşlara da büyük görev düşüyor. Oy kullanan vatandaşların, oy kullanma sürecinden sonra da sayım sürecinin sonuna kadar sandıkların başında kalarak, seçimlerin şeffaf bir şekilde gerçekleşmesine katkıda bulunma şansları var. İşte Gözde Elif Soytürk’ten önemli değerlendirmeler…

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