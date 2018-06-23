Seçim için dönenlere havalimanları yetmedi

Tatile giden ve seçimden önce evlerine dönmeye çalışan vatandaşlar, başta Atatürk Havalimanı olmak üzere ülkedeki havalimanlarında yoğunluk oluşmasına neden oldu.

Seçimlerde oy kullanmak isteyen vatandaşların tatilden dönüşü son güne bırakmaları sonucu binlerce kişi havalimanlarına akın etti. Ülke çapında birçok havalimanında evine dönmeye çalışan vatandaşlar yoğunluk oluşmasına neden oldu.

Yurt dışında kaydı bulunan vatandaşlar oylarını 17.00’a kadar kullanabilecek.

BİLET FİYATLARI ARTTI

Evine hava yoluyla dönmek isteyen vatandaşlar bilet fiyatlarının da artmasına neden oldu. Birçok özel havayolu şirketi bilet fiyatlarına zam yaptı ve bu durum bazı vatandaşların evlerine dönmek için daha fazla para ödemelerine neden oldu.