Seçim kömürleri 20 milyon liraya yaptırılan plazanın önüne istiflendi

Sandık için son 3 aylık viraja girilirken bedava kömür dağıtımına hız verildi. Giresun’da, İl Özel İdaresi için 20 milyon liraya yaptırılan plazanın bahçesi “kömür dağıtım üssü” oldu. 11 katlı dev binanın ‘otele çevrilmek için atıl durumda bekletildiği’ de öğrenildi.

Giresun'da kiralık binada faaliyet gösteren İl Özel İdaresi için 20 milyon liraya 11 katlı plaza yapıldı. Hizmet Binası olarak kullanılmak amacıyla yapımı tamamlanan bina, siyasilerin devreye girmesiyle, İl Özel İdaresi'nin elinden alındı ve “Turistik amaçla kullanılması'' kararlaştırıldı.

Binanın 5 yıldızlı otel yapılması beklenirken, süreç krize döndü. Atıl durumda bekleyen plaza, “Bedava kömür dağıtım alanı” oldu. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na ait kömürler, vatandaşa dağıtılmak üzere lüks binanın bahçesine yığıldı. İl Özel İdaresi için yapılan binanın akıbeti tartışılırken, yaklaşık 20 milyon lira harcanarak yapılan 11 katlı plazaya İl Özel İdaresi de taşınmadı. Bina, tamamlanmasının üzerinden uzun süre geçmesine rağmen atıl kaldı. Tartışma konusu olan bina, Giresun'da geçmişte üzerinde Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü hizmet binası ve tamirhane olan arsanın üzerine yapıldı. Giresun İl Özel İdaresi ise şehrin farklı mahallerine dağılmış 7 ayrı binada hizmet vermeye çalışıyor. Bu da vatandaşların bürokratik işlemlerinde çile çekmelerine yol açıyor.