Seçim kutlamaları başladı… Türkiye’nin her yerinden kutlama anları

Resmi olmayan seçim sonuçlarının açıklanması üzerine AKP'ye destek veren binlerce vatandaş Türkiye'nin dört bir yanında sokakları, meydanları doldurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim sonuçlarını takip ettiği Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nün bulunduğu Tarabya sahil yolundaki kalabalık, dakikalar ilerledikçe artıyor. Ellerinde AKP ve Türk bayrakları olan yüzlerce kişi, ‘Başkan Erdoğan’ sloganları atıyor. Toplanan partililer, Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nün girişinde bulunan ve helikopter pistinin de bulunduğu meydana alınmaya başladı. Partililer, güvenlik noktasındaki aramalardan geçerek meydana giriş yapıyor.

AKP’liler ellerinde parti bayrakları ve Recep Tayyip Erdoğan’ın posterleriyle şehirlerde zafer turu atıyorlar. İşte Türkiye’nin dört bir yanından gelen sevinç kareleri…

İSTANBUL

ANKARA

İZMİR

ANTALYA

ESKİŞEHİR

KONYA

MARDİN

MERSİN

ORDU

VAN

MUĞLA

TRABZON

GÜMÜŞHANE

GİRESUN

KÜTAHYA

KKTC