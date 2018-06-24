Seçim kutlamaları başladı… Türkiye’nin her yerinden kutlama anları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim sonuçlarını takip ettiği Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nün bulunduğu Tarabya sahil yolundaki kalabalık, dakikalar ilerledikçe artıyor. Ellerinde AKP ve Türk bayrakları olan yüzlerce kişi, ‘Başkan Erdoğan’ sloganları atıyor. Toplanan partililer, Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nün girişinde bulunan ve helikopter pistinin de bulunduğu meydana alınmaya başladı. Partililer, güvenlik noktasındaki aramalardan geçerek meydana giriş yapıyor.
AKP’liler ellerinde parti bayrakları ve Recep Tayyip Erdoğan’ın posterleriyle şehirlerde zafer turu atıyorlar. İşte Türkiye’nin dört bir yanından gelen sevinç kareleri…
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