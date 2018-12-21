Seçim öncesi Boğaz’a kaçak piyangosu

Yaklaşık 7 ay önce İmar Barışı düzenlemesinden çıkarılan İstanbul Boğazı’ndaki kaçak yapılara ‘Yapı kayıt belgesi’ verilmesini içeren yasa teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Yeni torba teklif ile, 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden yasak olmasına rağmen geçiş yapan araç sürücülerine kesilen cezalar da iptal ediliyor. Her yıl artış yapılan trafik cezaları ise 2019 yılında zam görmeyecek.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve arkadaşları tarafından verilen Karayolları Trafik Kanunu ve bazı yasalarda değişiklik öngören 10 maddelik kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.Teklifin ilk maddesi trafik cezaları düzenleniyor. 1 Ocak itibariyle her yıl artırılan ve 2019'da yüzde 23.74 oranında artırılması beklenen trafik cezaları bu kez zamsız olacak. Bu maddenin gerekçesinde, “Trafik Kanununda yer alan fiillere uygulanan ceza tutarlarının 2019 yılında yeniden değerleme oranında artırılmaksızın uygulanmasına devam edileceği hüküm altına alınmaktadır” denildi.

BOĞAZİÇİNE DE AF

Mayıs 2018'te Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İmar Barışı yasa teklifi görüşülürken kapsam dışında tutulan Boğaz'daki yapılar bu kez yeniden düzenlemeye alındı. Teklifte, “2960 sayılı Boğaziçi kanununda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesine ait kroki ile sınır ve koordinat listesi ekteki şekilde değiştirilmiştir” denildi. Bu madde ile boğazdaki kaçak yapılar için de imar barışı başvurusu yapılabilecek.

İLGİLİ HABER Köprü geçişlerine af Meclis Başkanlığı'na sunuldu

KÖPRÜ CEZALARI İPTAL

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden 2 Kasım 2016 tarihinden itibaren araçlarındaki aks sınırına uymadan ve yasaklı olarak geçiş yapan sürücüler verilen cezalar da affediliyor. Ödenen cezalar 28 Şubat 2019 ile 31 Mart 2019 arasında başvurulması halinde iade edilecek. Bu cezalardan dolayı açılan davalardan ilgili kişilerin feragat etmesi de şartı getiriliyor.

YSK'DA SÜRE UZATIMI

Teklifin bir başka maddesiyle de Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin görev süresi 1 yıl uzatılıyor. 2019'da emekli olacak üyelerin 2020'de, 2022'de süresi dolacak üyelerin ise 2023'te emekli olması sağlanıyor. 11 Mayıs 2018'de çıkarılan vergi alacakları düzenlemesi kapsamında yapılandıran ancak ödeme yapmayarak hakkını kaybeden borçlulara borçlarını ödemede de yeni hak getiriliyor.

FİLMLERİ DESTEKLEME KOMİYONU

Üretilen eserlerin daha fazla seyirciyle buluşması, ülkenin önemli film çekim merkezlerinden biri olması ve film turizminin desteklenmesi amacıyla ilgili bakanlık tarafından proje üretilecek. Ülkenin tanıtımına, ekonomik gelişimine ve önemli film çekim merkezlerinden birisi olmasına katkı sağlamak amacıyla verilecek dizi film ve yabancı film yapım desteklerine ilişkin başvuruları değerlendirmek üzere ‘Dizi ve Yabancı Filmleri Destekleme Komisyonu’ oluşturulacak.

BAKANLIK DEVREYE GİRECEK

Ayrıca, izleyicilerin doğru bilgilendirilmesi amacıyla uyarıcı işaret ve ibarelerinin her türlü tanıtım ve gösterim alanında kullanılması zorunlu hale getiriliyor. Sektörün canlanması için bakanlığın sinema alanındaki etkinlik, proje ve faaliyetleri desteklenmesi amaçlanıyor. Bakanlık, uluslararası festivallere ve yarışmalara katılım ile bunlara ilişkin tanıtım faaliyetlerini desteklemesi de hüküm altına alınıyor. Sektörde teşvik amaçlı düzenli ödüller verilecek. Uluslararası festivallere ve yarışmalara katılım ile bunlara ilişkin tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi de amaçlanıyor.

Vatandaşların, sinema filmleri ile buluşmasına katkı sağlanması amacıyla, yeterli sinema gösterim donanımı olmayan yerlerdeki kamu kurum ve kuruluşları ile kamu tüzel kişilerine donanım desteği de sağlanacak.