Seçim öncesi ilk anketten çok çarpıcı sonuçlar

Kamuoyunun yüzde 77.86’sı, Türkiye’nin ekonomik bir kriz içinde olduğunu yüzde 57.89’u ise krizin nedenleri arasında yanlış ekonomi yönetiminin olduğunu düşünüyor. AKP'lilerin yüzde 17'si de artık partilerine oy vermeyeceğini dile getiriyor. İşte çarpıcı araştırma sonuçları...

Yerel seçim sürecine girilirken Mediar Araştırma şirketi, yaptığı saha çalışmasının sonuçlarını paylaştı. Araştırmadan çarpıcı bölümler şöyle:

SEÇMEN KRİZ VAR DİYOR: Kamuoyunun yüzde 77.86’sı Türkiye’nin ekonomik bir kriz içinde olduğunu düşünüyor. Krizin en büyük gerekçesi olarak yanlış ekonomi yönetimi olduğunu savunanların oranı yüzde 57.89. Seçmenin yüzde 46.48'i kriz nedenleri arasında dış güçlerin müdahalesini görürken, araştırmaya katılanların yüzde 33.42’si ise ülke içindeki ekonomik güçlerin spekülasyonunu kriz gerekçesi olarak görüyor.

AKP SEÇMENİ DÖNÜYOR: 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde AKP’ye oy veren seçmenin yüzde 17.88’i yerel seçimde tekrar AKP’ye oy vermeyeceğini söylüyor. CHP’li seçmenin yüzde 13.13’ü de yeni parti arayışına gireceğini belirtiyor. Seçmen sadakati bakımından siyasi partiler İyi Parti yüzde 87.30, CHP yüzde 86.87, HDP yüzde 86.41, MHP yüzde 82.47, AKP yüzde 82.12 şeklinde sıralanıyor.

İSTANBULLU MEMNUN DEĞİL: İstanbulluların yüzde 72.03’ü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın ismini biliyor. Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarından memnun olanların oranı yüzde 37.12… Seçmenin yüzde 84.39’u ilçe belediye başkanının ismini biliyor. Seçmenin yüzde 39.37’si ilçe belediye başkanından memnun değil.

AKP YÜZDE 35'E DÜŞÜYOR: İstanbullular önümüzdeki pazar günü yerel seçim olsa hangi partinin adayını desteklersiniz sorusuna ise yüzde 35.46 oranında AKP diyor. İstanbulluların yüzde 25.26’sı CHP, yüzde 10.49’u HDP, yüzde 7.87’si MHP, yüzde 7.53’ü İYİ Parti tercihi yapıyor. Seçmen ilk tercihi dışında bir partiyi seçmek zorunda kalırsa aday profili öne çıkıyor.

İTTİFAK OLUMLU KARŞILANIYOR: Seçmenin yüzde 56.26’sı seçimlerde partilerin ittifak yapmasını olumlu buluyor. Seçmenin yüzde 41.45’i ittifak olması halinde AKP ve MHP’den oluşan Cumhur İttifakı’nı, yüzde 24.97’si ise CHP ve İYİ Parti’nin Millet İttifakını destekleyeceğini söylüyor. Hiçbirini desteklemeyeceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 22.47.

MİLLİYETÇİ SEÇMEN AKP'DE: Kendisini “Milliyetçi” olarak niteleyen seçmen, önümüzdeki Pazar günü yerel seçim olsa AKP’ye oy vereceğini belirtiyor. Milliyetçi seçmenlerden yüzde 38.83’ü AKP’ye, yüzde 25.99’u MHP’ye, yüzde 10.78’i İYİ Parti’ye, yüzde 5.86’sı CHP’ye, yüzde 2.06’sı da HDP’ye oy vereceğini söylüyor. Muhafazakarların yüzde 80.26’sı ise AKP’ye oy vereceğini belirtiyor. MHP’ye oy vereceğini söyleyen muhafazakarlar yüzde 3.16’da kalıyor.

ATATÜRKÇÜ SEÇMEN ‘CHP' DİYOR: Kendisini Atatürkçü olarak niteleyen seçmenlerin yüzde 79.54’ü CHP’ye oy vereceğini söylüyor. İYİ Parti’ye oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 4.43, AKP’ye yüzde 3.80, MHP’ye yüzde 1.90. Adaylara bağlı diyenlerin oranı ise yüzde 7.17… Eğitim durumlarına bakıldığında lisans ve lisansüstü seçmenler CHP’ye oy veriyor. Lise, ortaokul, ilkokul mezunu, okur yazar olan ve okur yazar olmayan seçmen de AKP’yi tercih ediyor.