Resmi olmayan seçim sonuçları belli oldu! İşte 2018 seçim sonuçları…

Türkiye 24 Haziran 2018'de yani bugün seçime gitti. Oy verme işleminin 17.00'da bitmesinin ardından sandıklar da açılmaya başladı. Seçim sonuçları da bir bir açıklanıyor. İşte il il Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları...

Seçim sonuçları adım adım açıklanmaya devam ederken oy oranlarındaki değişim sürüyor. Türkiye erken seçime gitti yeni sisteme geçilecek olan seçim bitti. Şimdi ise sıra sonuçlarda. 2018 seçim sonuçlarını sozcu.com.tr’den anlık olarak takip edebilirsiniz. AKP, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP oy oranları ve il il seçim sonuçları haberimizde.

SEÇİM YASAKLARI NELER?

Adaylar, propaganda süreleri içine kendilerini tanıtıcı broşür, el ilanları, parti bayrağı, poster, afiş veya ses ve görüntü içeren yayınları dağıtmakta serbest olacak. Ancak bu malzemeleri dağıtacak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olması gerekecek. Adayları, seçmenlere herhangi bir hediye, eşantiyon dağıttırmaları yasak olacak.

Başbakan ve bakanlarla milletvekillerinin yurt içinde yapacakları seçim propagandası ile ilgili gezilerini makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapmayacaklar. Bu maksatla yapılan gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlamalar ile törenler yapılamayacak ve resmi ziyafetler verilemeyecek.

Saat 18.00’da başlayan yasaklar kapsamında, siyasi partilerin, cadde ve sokak üzerindeki afiş ve bayrakları belediye görevlileri tarafından sökülmeye başladı.

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İLÇE İLÇE 24 HAZİRAN SEÇİM SONUÇLARI

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanan kıyasıya yarışın yanı sıra milletvekili seçim sonuçları da merak konusu. Merak ettiğiniz şehirlerde hangi partinin ne kadar oy aldığı ve ne kadar oy oranına sahip olduğu 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları sayfamızda yer alacak. Ayrıca bulunduğunuz veya merak ettiğiniz ilçedeki seçim sonuçlarını öğrenmek isterseniz, yine bu detayla seçtiğiniz il sayfalarına gelerek ilçe bazlı seçim sonuçlarına da ulaşabileceksiniz.

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