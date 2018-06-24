Seçim sonuçları canlı izle | Heyecan dorukta: 24 Haziran seçim sonuçları son durum ne?

Türkiye ekranlara kilitlendi. Tarihi bir öneme sahip olan 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçim sonuçları açıklanıyor. Henüz sandıkların tamamı açıklanmadı. Anadolu Ajansı'nın açıkladığı veriler tepki toplarken CHP, YSK, Adil Seçim Platformu ve Millet Ajansı'nın açıklamaları merak ediliyor. Haberimizden seçim sonuçlarını FOX TV canlı izleyebilir, çeşitli platformların açıkladığı seçim sonuçlarını karşılaştırabilirsiniz.

Türkiye’de ilklerin yaşandığı bir seçim olan 24 Haziran seçim sonuçlarında son durum araştırılıyor. Bu seçimle birlikte Türkiye başkanlık sistemine geçecek. Öte yandan Türk siyasi tarihinde ilk kez partiler ittifak yaparak seçimlere katıldı. Seçim sonuçlarının ikinci tura kalıp kalmayacağı merak konusu.. Seçimin kilit partisi ise HDP… Seçimin Muharrem İnce ile Recep Tayyip Erdoğan arasında kıyasıya bir rekabete tanıklık etmesi söz konusu. İşte 24 Haziran seçim sonuçlarına iliişkin hiç bir yerde bulamayacağınız gelişmeler…

Milletvekili Seçimlerinde ittifak grupları arasında; iktidar kanadında “Cumhur İttifakı (AKP-MHP)”, muhalefet kanadında ise “Millet İttifakı (CHP-İYİ Parti-Saadet Partisi, Demokrat Parti” yer alıyor.

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İLKLERİN SEÇİMİ 24 HAZİRAN

* Yeni kanun değişikliği, YSK'nın açıkladığı seçim yasaklarına ilişkin; YSK, Başbakan, bakanlar ve milletvekilleri için makul bir yasak getiriyor: Seçime bir hafta kala devlet imkânlarını kullanmak yasak! Önceden de bu yasak vardı fakat yasağın “ilki” Cumhurbaşkanının seçimle belirlendiği bu sistemde, cumhurbaşkanını kapsamıyor oluşu. Eskiden beri süre gelen bu istisna, Cumhurbaşkanının partili olmadığı ve halk tarafından seçilmediği dönem içindi.

Tepkilere neden olan bu muafiyetle cumhurbaşkanı seçiminde haksız rekabetin önünü açmış oldu.

MÜHÜRSÜZ OYLAR

* Tartışmalı yeniliklerden bir diğeri ise; resmiyette yine bir ilk olarak yaşanacak… Seçim kanununun 98. maddesince “üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarflar” geçerli sayılacak. Bu madde geçtiğimiz 16 Nisan'da yapılan refandumda oylama devam ederken kabul edilmiş ve muhalefet tarafından büyük tepki çekmişti.

* Bu seçimde ilk defa valilerin de seçimle ilgili talepleri olabilecek. Her ne kadar son karar YSK'da olsa da, valiler de artık sandık ve seçim bölgelerinin birleştirilmesi, seçmen listelerinin karma şekilde düzenlenmesi gibi talepleri seçim gününden en geç bir ay önce ileterek yerine getirebilecek…

* Sandık kurulu başkanları, siyasi parti temsilcilerinden biri olamayacak. Kaymakamın göndereceği o ilçede görev alan kamu görevlileri listesi içerisinden ilçe seçim kurulu başkanınca yapılan seçim sonucu belirlenecek.