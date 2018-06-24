Seçim sonuçları… İstanbul’da yarış başa baş

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP’nin kurduğu seçim merkezine gelen ilk sonuçları açıkladı. İstanbul’da 19.45 itibari ile İstanbul’da sandıkların yüzde 20’sinin açıldığını ve Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 43.55, Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 44.95 olduğunu bildirdi. İstanbul ortalamasının Türkiye ortalamasını da gösterdiğini dile getiren Kaftancıoğlu AA’nın açıkladığı sonuçlarını “AA’ya rağmen bu seçimleri hepimiz kazanacağız. 3-4 saat daha birileri eğlenmeye devam etsin” sözleri ile eleştirdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Şişhane'deki İstanbul İl Başkanlığı binasında ilk sonuçlarla ilgili basın toplantısı düzenledi. Kaftancıoğlu “Türkiye'de AA'ya rağmen bir seçim yürütmeye çalışıyoruz. İstanbul'dan bize gelen seçim sonuçları ile AA'nın verdiği rakamlar arasında en ufak bir benzerlik yok. 7 Haziran seçimlerinde AA yüzde 65 ile başlamış yüzde 40.3'e kadar düşmüştü. 1 Kasım'da 75'ler ile başlamıştı 49.5'e kadar düşmüştü. Referandumda çok yakın hepiniz hatırlayacaksınız yüzde 68'lerden başlayıp 51'e inmişti. Bugün de 59'dan açtılar ve birkaç saat içinde 56'ya düştüler. AA ilk verdiği rakamları 10 puan kadar düşürerek seçim sonuçlarını sabitledi” dedi.

AA'nın özellikle AKP'nin ve MHP'nin yüksek oy aldığı sandıkları girerek manipülasyon yaptığını söyleyen Kaftancıoğlu “Ssandık başındaki görevlilerimizin morallerini bozup bir sonuç açıklanmış gibi algı operasyonu yapmaya çalışıyor. Ama AA bizi kandıramaz” diye konuştu.

19.45 itibari ile CHP'ye ulaşan İstanbul sonuçlarını açıklayan Kaftancıoğlu şunları kaydetti:

“İstanbul özelinde sandıkların yüzde 20'si yani 28 bin 825 sandıktan 7 bin 244 sandık sonucu sistemimize girdi. Muharrem İnce'nin oyu yüzde 43.55, AKP'nin adayının oyu yüzde 44.95. Bu sonuçlar CHP'nin yüksek aldığı ilçelerden değil genel açılan bize ulaşan sandıklar. Sadece bu tablo bile AA'nın açıkladığı verilerin ne kadar uyumsuz ve Türkiye gerçekliği ile örtüşmediğini gösteriyor. İstanbul ortalaması Türkiye ortalamasını da gösterir. Belki bir iki puan yüksek olabilir. Türkiye'de durumun bu oranlardan çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Birkaç saat için AA'nın verilerinin nasıl hızla düştüğünü göreceksiniz. AA'ya rağmen bu seçimleri hepimiz kazanacağız. 3-4 saat daha birileri eğlenmeye devam etsin.”

Kaftancıoğlu'nun açıkladığı tabloda Meral Akşener'in oyu yüzde 4.97, Selahattin Demirtaş'ın yüzde 5.48, Temel Karamollaoğlu'nun 0.87, Doğu Perinçek'in 0.23 olarak görülüyor.