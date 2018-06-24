Seçim sonuçları saat kaçta belli olacak? Oylar saat kaça kadar kullanılacak? İşte YSK açıklaması…

59 milyon 391 bin 328 seçmen 24 Haziran seçimlerinde sandık başına gidiyor. Bugün oy kullanacak vatandaşlar seçim ile ilgili ayrıntıları merak ediyor, seçim sonuçları saat kaçta belli olacak? Oy kullanma işlemi saat kaçta başlayacak saat kaçta bitecek? Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bu soruları yanıtladı. İşte Türkiye'nin kader seçimlerinden biri olan 24 Haziran seçimleri hakkında merak edilenler...

Seçim sonuçları için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Vatandaşların merak ettiği soruların yanıtları haberimizde yer alıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bu soruları yanıtladı. Peki oy kullanma saatleri ne zaman saat kaçta bitecek? Yüksek Seçim Kurulu (YSK), tarafından yapılan açıklamayla bu sorulara cevap verildi. Peki oy kullanma işlemleri saat kaça kadar sürecek ve sonuçlar saat kaçta açıklanmaya başlayacak?

SAAT KAÇA KADAR OY KULLANILACAK?

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy verme günü olan 24 Haziran 2018 Pazar günü, oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi. Saat 17:00'da sandıklar kapanacak ve YSK tarafından sayım işlemine geçilecek. Televizyon ekranlarına yansıtılacak seçimin sayım işleminin akşam saat 23:00'e kadar sürmesi bekleniyor.

HANGİ İTTİFAKTA KİMLER VAR?

Vatandaşlar, bu seçimde 550 yerine 600 milletvekili için oy kullanacak. Seçime AKP, CHP, HDP, HÜDA PAR, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ile Vatan Partisi katılacak. BBP’nin adayları AKP, DP’nin adayları ise İYİ Parti listelerinden seçime girecek.

Siyasi partilerin ittifak yaparak, seçime katılmasına olanak tanıyan yeni yasa değişikliği sayesinde ittifaklar da kuruldu. AKP ve MHP “Cumhur İttifakı”, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ise “Millet İttifakı” adı altına oy pusulasında yer alacak.

YSK BAŞKANI SEÇİM SONUÇLARININ AÇIKLANACAĞI TAHMİNİ SAATİ AÇIKLADI

Sadi Güven, herkesin oyunu vermesini tavsiye ederek, “İnşallah akşam da sağlıklı bir şekilde sonuçları açıklarız. Geçen seçimlerde aşağı yukarı saat 23.00 civarında açıkladık. Yine ümidimiz saat 24.00'ten önce açıklamak.” bilgilerini paylaştı.

YSK'ye gelen sandık sonuç tutanaklarının aynı anda siyasi partilere de gönderildiğini yineleyen Güven, şunları kaydetti:

“Türkiye'de vatandaşlarımız şunu bilsin, biraz önce söyledim, hep söylüyorum ancak kamuoyunun çok bu konuda bilgisi olmadığını görünce de üzülüyorum. Dünyada sandık sonuçlarını tarayarak, sonuçları sisteme giren, aynı taranan sonuçları siyasi partilerle eş zamanlı olarak, aynı anda (bana ne zaman geliyorsa CHP'de o zaman gidiyor, AK Parti'ye, MHP'ye de o zaman gidiyor) paylaşan, bırakın onu 2014'ten bu yana siyasi partilerin dışında 81 milyon vatandaşımızın incelemesine açık tutan tek ülkeyiz. Vatandaşlarımız kendi mahallesinde, kendi arkadaşlarının hatta kendilerinin tutmuş olduğu sandık sonuç tutanaklarının ilçe birleşmesinde doğru girip girilmediğini, il birleştirmesinde doğru girip girmediğini inceleme hakkına sahip. 2014'ten bu yana bir tane sandık sonucunun bile değiştirildiği itirazı gelmedi. Sistem çok güvenli. Mükerrer seçmen kesinlikle yok. O nedenle vatandaşlarımızın sakin, sessiz olmalarını diliyorum. Hakkı olanlar sandığın başında olsunlar, iş ve işlemleri takip etsinler.”

“SEÇİMİ 500'Ü AŞKIN GÖZLEMCİ İZLİYOR”

Başkan Güven, seçimleri 48-49 ülkeden 500'e aşkın gözlemcinin izleyeceğini bildirdi.

Seçimi, gözlemcilerin yanı sıra müşahitler, siyasi partilerin de izleyeceğini anlatan Güven, “Sağlıklı bir seçim olacağını düşünüyorum. Siyasi parti temsilcilerine ve kendi sandık kurulu başkanlarımıza gerekli eğitimleri verdik. Bütün uyarımızı gönderdik.” şeklinde konuştu.

Seçim günü sandık kurulları başkanlarına sabahtan akşama kadar ne yapacaklarına, oy torbalarını ilçe seçim kuruluna teslim edinceye kadarki geçecek süreçte neler yapmaları gerektiğine ilişkin bilgilerin olduğu listeleri verdiklerini de anlatan Güven, “Okumalarında fayda var. Onun dışında sandık kurulu başkanlarına, bugünden başladık, ne yapacaklarını belirten mesajlar gönderdik. Bizden gelen mesajlara baksınlar. Tereddüt ettiklerinde bizim sitemizde de aynıları yayınlanıyor. Oradan da takip etme, kontrol etme imkanları var.” dedi.

Vatandaşlara da çağrı yapan Güven, vatandaşların oy kullanmaya giderken yanlarında nüfus cüzdanları, kimlik kartlarını bulundurmalarını istedi.