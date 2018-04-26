Seçim takvimi Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için belirlediği takvim, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre, cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurular 1 Mayıs’ta başlayacak, seçmenler tarafından aday gösterilenler için gerekli 100 bin imzanın 4-9 Mayıs tarihlerinde toplanması gerekecek, seçmenler bu süre içinde ilçe seçim kurullarına imza verecek.

5 Mayıs saat 17.00’ye kadar Siyasi partiler, cumhurbaşkanı adaylığı başvurularını yapacak. 6 Mayıs İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin genel başkanlarının imzalarını içeren ittifak protokolünün YSK’ya teslim edilmesinin son günü olacak.

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10 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı geçici aday listesi Resmi Gazete’de yayımlanacak ve itirazlar başlayacak. 13 Mayıs’ta ise Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete’de yayımlanacak ve Cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak. Siyasi parti genel merkezlerinin seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listeleri, YSK’ye 21 Mayıs’ta en geç saat 17.00’ye kadar verilecek. Bağımsız milletvekili adaylığı için il seçim kurullarına yapılacak başvurunun son günü de 21 Mayıs olacak.

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7 Haziran: Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak. 8 Haziran: İl Seçim Kurullarınca miting alanları belirlenecek, cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler ve bağımsız adaylara duyurulacak. 13 Haziran: Başvuran cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için ad çekilecek.

14 Haziran: Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başlayacak. 17 Haziran: Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak. Seçmen bilgi kağıtlarının seçmene dağıtımı tamamlanacak. 19 Haziran: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek. 23 Haziran: Seçim propagandası saat 18.00’de sona erecek. 24 Haziran, Oy verme işlemi. İHA