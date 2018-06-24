Seçim yasakları ne zaman kalkıyor? Seçim yasakları neler?

Türkiye, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimi için oylarını kullandı, sandıklar kapandı. Seçim yasakları 18.45'te kalkacak. Seçim yasakları dün akşam 18.00'de başlamıştı. Yüksek Seçim Kurulu'nun yapacağı açıklamaların ardından vatandaşlar sozcu.com.tr'den 24 Haziran seçim sonuçlarını öğrenebilecek. İşte seçim yasakları...

Seçim yasakları 23 Haziran Cumartesi günü saat 18.00'den itibaren başladı. Seçim yasakları 18.45’te kalkacak ve seçim sonuçları açıklanacak. İkinci tura kalınması halinde 25 Haziran'dan 7 Temmuz Cumartesi saat 18.00'e kadar ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi açarak sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda yapabilecek. Seçim yasakları kalktığı andan itibaren aşağıdaki linkten seçim sonuçlarını en güvenilir adresten öğrenebileceksiniz.

SEÇİM YASAKLARI NELER?

Adaylar, propaganda süreleri içine kendilerini tanıtıcı broşür, el ilanları, parti bayrağı, poster, afiş veya ses ve görüntü içeren yayınları dağıtmakta serbest olacak. Ancak bu malzemeleri dağıtacak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olması gerekecek. Adayları, seçmenlere herhangi bir hediye, eşantiyon dağıttırmaları yasak olacak.

Başbakan ve bakanlarla milletvekillerinin yurt içinde yapacakları seçim propagandası ile ilgili gezilerini makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapmayacaklar. Bu maksatla yapılan gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlamalar ile törenler yapılamayacak ve resmi ziyafetler verilemeyecek.

Saat 18.00'da başlayan yasaklar kapsamında, siyasi partilerin, cadde ve sokak üzerindeki afiş ve bayrakları belediye görevlileri tarafından sökülmeye başladı.