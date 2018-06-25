Seçimde 23 ilde denge değişmedi

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminin resmi olmayan sonuçlarına göre, 23 ilde partilerin bir önceki seçimde çıkardığı milletvekili sayısı değişmedi.

Bazı illerde, bir önceki seçimlerde partilerin çıkardığı milletvekili sayısı, bu seçimde de değişmedi. 1 Kasım 2015 seçimlerinde HDP Ağrı’da 3, AKP 1 milletvekili çıkarırken, bu seçimden de sonuç aynı çıktı.

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Amasya’da CHP 1, AKP 2, CHP ve AKP Ardahan, Artvin, Bartın, Bilecik’ten birer milletvekillini bu seçimde de TBMM’ye gönderdi. Bingöl’den bu seçimde de HDP 1, AKP 2 milletvekili çıkarmayı başardı. CHP Bolu, Burdur ve Niğde’den 1’er, AKP 2’şer milletvekiliyle bu dönemde de TBMM’de temsil edilecek.

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Bir önceki seçimde olduğu gibi Çorum ve Giresun’dan CHP 1’er, AKP 3’er, Kırklareli’den CHP 2 ve AKP 1, Siirt’ten HDP 2 ve AKP 1, Sinop’tan CHP ve AKP 1’er, Tunceli’nden CHP ve HDP 1’er, Uşak’tan CHP 1 ve AKP 2, Zonguldak’tan CHP 2 ve AKP 3 milletvekilliği kazanmayı başardı.

AKP; Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, Kilis’in 2, Rize’nin 3 milletvekilliğini “tulum” çıkardı. AA