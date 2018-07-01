Seçimin farklı yüzü: Kayyum etkisi…

24 Haziran’da AKP’nin aldığı oy ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aldığı oy oranı arasında yüzde 10.7’lik fark oluştu. Türkiye genelinde Erdoğan oyları artarken partinin oyları düştü. Bunun tek istisnası ‘kayyumla’ yönetilen yerler oldu. 93 kayyumun yönettiği il, ilçe ve beldede AKP’nin oyları artarken, Erdoğan’ın oyları düştü.

2014'te HDP'den belediye başkanı seçilen ancak daha sonra kayyum atanan 93 il, ilçe ve beldede seçim sonuçları farklı çıktı. HDP'nin yerine atanan kayyumların yaptığı hizmetler AKP'ye oy getirirken, Erdoğan'a beklenen destek çıkmadı. 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimiyle karşılaştırıldığında Erdoğan'a verilen oylardaki azalış dikkat çekiyor.

8 İLDE ARTTI, 2'SİNDE DÜŞTÜ

Kayyumla yönetilen Ağrı, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van ilindeki oylar dikkate alındığında AKP 8 ilde oyunu artırdı. Sadece Batman ve Diyarbakır'da kısmi düşüş yaşandı. 63 kayyumun yönettiği ilçeden 47'sinde AKP'nin oyu artarken, sadece 16 ilçede oy düşüşü oldu. 20 beldenin 14'ünde artış, 6'sında düşüş gerçekleşti.

ERDOĞAN'IN OYLARI GERİLEDİ

Kayyumla yönetilen Hakkari, Tunceli, Şırnak ve Siirt'te Erdoğan'a verilen oylar kısmen artarken geriye kalan 6 ilde Cumhurbaşkanına verilen oylar düştü. 63 ilçenin 34'ünde Erdoğan'a verilen oylar azaldı, 29'unda artış oldu. Beldelerin 12'inde oy artışı olurken, 8 beldede oy düştü.

