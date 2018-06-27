Seçimin gerçek kazananları onlar oldu | Son dakika haberleri

24 Haziran'daki tarihi seçimin asıl kazananı aldığı yüzde 1.35 oy oranına rağmen Meclis'e 3 milletvekili ile giren Saadet Partisi oldu. Saadet dışında; kendi partisi adına hiç oy almadan, çatısı altına girdikleri partilerden birer vekil de Büyük Birlik Partisi ve Demokrat Parti çıkarmış oldu. Ayrıca ittifakla da olsa ilk kez seçime katılan İYİ Parti de yüzde 10 barajını aştı.

Türkiye Cumhuriyeti, geçtiğimiz hafta sonu tarihinin en önemli demokrasi sınavını verdi. Partiler arası ittifaklar kuruldu, yüzde 10’luk seçim barajı sıfırlandı. Sürprizlerle dolu seçim sonuçlarına bakıldığında ise bir hayli ilginç sonuçlar karşımıza çıkıyor.

670 bin oyla 3 vekil

Saadet Partisi, CHP ve İYİ Parti ile birlikte olduğu Millet İttifakı sayesinde 11 yıl aradan sonra TBMM'de 3 milletvekili ile temsil edilecek. Her ne kadar Saadet Partisi kendi listelerinden parlamentoya milletvekili gönderemese de CHP listelerinden aday gösterilen Hüseyin Emre Bağce ve Cihangir İslam ile Abdulkadir Karaduman, Saadet Partisi kontenjanından TBMM’ye girdi.

Saadet oyları CHP’ye de yaradı

Saadet Partisi’nin oylarının birçok ilde CHP’ye yaradığı görüldü. CHP, uzun zamandır milletvekili çıkaramadığı Adıyaman, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Nevşehir, Şanlıurfa ve Yozgat’ta, Saadet Partisi ve İYİ Parti’nin oylarıyla ittifak sayesinde birer milletvekili çıkardı.

Elazığ’da Saadet Partisi’nin aldığı yüzde 3.4’lük oy ittifak gereği yüzde 10.6 oy alan CHP’ye eklendi. Bu sayede CHP, 40 yıldan fazla milletvekili çıkaramadığı Elazığ’dan bir milletvekili çıkarmış oldu.

Barajı geçen yeni parti: İYİ Parti

Aylar öncesinden başlayan gerginlikler ve bir türlü yapılamayan MHP kongresi sonrası partiden ayrılan Meral Akşener ve ekibinin oluşturduğu İYİ Parti şüphesiz seçimlerin en flaş partisi olmayı başardı.

Tüm engel ve sansürlere rağmen çok kısa bir sürede büyük kitleleri çatısı altında buluşturan İYİ Parti, ittifakla seçime girmesine rağmen tek başına da yüzde 10 barajını geçmeyi başardı.

Partileri hiç oy almadan vekil çıkardılar

İttifaka AKP çatısı altında girerek seçime katılan Büyük Birlik Partisi ve İYİ Parti çatısı altına giren Demokrat Parti de kendi başkanlarını milletvekili yapmayı başardı.