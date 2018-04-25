Seçimlerde bir ilk daha!..

Türkiye, 24 Haziran seçimlerinde bir ilk daha yaşayacak. Anayasa uyarınca daha önceki seçimlerde, TBMM'den seçim kararı çıkar çıkmaz hükümette görev yapan üç bakan, Ulaştırma, Adalet ve İçişleri Bakanları görevlerinden ayrılıyorlar, yerlerine siyasi parti aidiyeti bulunmayan tarafsız isimler atanıyordu. Atanan kişiler de genellikle ilgili bakanlıkların üst düzey bürokratları oluyordu. Ancak bu seçimde, bu üç bakan görevden ayrılmayacak.

SON ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE ÜÇ BAKANIN GÖREVDEN AYRILMASI DA KALDIRILDI

Geçen yıl 16 Nisan’da yapılan Anayasa değişiklik referandumunda bu konuda da yeni bir düzenleme yapıldı; seçimler öncesinde Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlarının görevlerinden ayrılıp, koltuklarını siyasi parti bağlantısı olmayan tarafsız isimlere bırakmalarına yönelik Anayasa hükmü yürürlükten kaldırıldı.

Dolayısıyla, 24 Haziran seçimlerinde halen hükümette İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, seçime giden süreçte de bakanlık görevlerine devam edecekler.