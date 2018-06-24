Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Ehliyet ya da pasaport ile oy kullanılabilir mi?

Bugün seçim günü ve demokratik hakkını kullanmak için sandıklara akın eden vatandaşlar bazı detayları merakla araştırıyor. Seçmen kağıtlarını muhtarlıklardan alacak vatandaş seçim günü yanlarında seçmen kağıdını götürmese oyunu kullanabilecek mi? Ehliyet ve pasaportla oy kullanılır mı? İşte merak edilen önemli konular...

24 Haziran seçimleri Türkiye’nin kader günlerinden biri daha olarak sürüyor. Oy kullanmaya gidecek ve seçmen kağıtları olmayan vatnadaşlar bu konu hakkında bazı ayrıntıları merak ediyor. Seçmen kağıdı olmadan oy kullanmanın bir sakıncası bulunmuyor. Vatandaşların hangi okulda, hangi salonda ve hangi sandıkta oyunu kullanacağına dair bilgiler bulunan seçmen kağıtları, kolaylık sağlasa da bu belgeler olmadan da oy kullanılabiliyor.

ÜZERİNDE TC KİMLİK NUMARASI BULUNAN RESMİ BELGELERLE OY KULLANILABİLİYOR

YSK'nın açıklamasına göre, T.C. kimlik numarası taşıyan, nüfus cüzdanı, resmi daireler veya iktisadi devlet teşekküllerince verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi gibi seçmenin kimliğini tereddütsüz olarak ortaya koyan belgelerden biriyle oy kullanılabilecek. Bu belgelerin resimli ve resmi nitelikte olması gerekiyor. Memurlar üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan kurum kartlarını kullanabilecek. Sarı basın kartı, askeri kimlik kartları ile kamuda işçi olarak çalışanlara verilen kimlik kartları, üzerinde T.C. kimlik numarası varsa geçerli olacak.