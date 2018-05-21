Seçmen kütükleri yarın kesinleşiyor | YSK seçmen listesi sorgulama işlemleri…

YSK, 24 Haziran'da yapılacak seçim için yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerini yarın kesinleştirecek. Böylelikle yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belli olacak. 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için YSK tarafından hazırlanan seçim takvimi işliyor. E-Devlet Kapısı ve Yüksek Seçim Kurulu’nun resmi internet sitesinden nerede oy kullanacağınızı, seçmen kaydınızın olup olmadığını öğrenebilirsiniz. İşte YSK seçmen sorgulama detayları...

Seçim takvimine göre, yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri yarın kesinleştirilecek ve yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belli olacak.

YARIN SAAT 08.00’DE İLAN EDİLECEK

Yurt dışı seçmenlerin oy kullanacakları tarih aralığı ve yer bilgileri de www.ysk.gov.tr adresinden yarın saat 08.00’de ilan edilecek.

Cumhurbaşkanı seçimi ile milletvekili genel seçiminde yurt içinde 56 milyon 342 bin 263, yurt dışında da 3 milyon 49 bin 65 olmak üzere toplam 59 milyon 391 bin 328 seçmen sandık başına gidecek.

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne AK Parti, BTP, CHP, HDP, HÜDA PAR, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ile Vatan Partisi katılacak. AA

YSK SEÇMEN SORGULAMA İŞLEMLERİ

E-Devlet Kapısı ve Yüksek Seçim Kurulu’nun resmi internet sitesinden nerede oy kullanacağınızı, seçmen kaydınızın olup olmadığını öğrenebilirsiniz. İşte e-devlet seçmen kaydı sorgulama ekranı…

E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA