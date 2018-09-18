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Sedanur’dan 3 gündür haber yok

Kars Kağızman’da Pazar günü meyva toplamak için evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Sedanur Güzel, kaybolmasının 3’üncü gününde de aranıyor. 

android-time 10:56 18 Eylül 2018
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Kars Kağızman’da Pazar günü meyva toplamak için evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Sedanur Güzel, kaybolmasının 3’üncü gününde de aranıyor. 

Kağızman'a bağlı Paslı köyünde Pazar günü öğlen saatlerinde yabani meyve toplamaya çıkan Sedanur Güzel’i bulmak için sabah erken saatlerde yeniden arama çalışmaları başlatıldı.

İHA

İHA

Kars İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve UMKE ekipleri, 2 komando timi ile vatandaşların katıldığı, iz takip köpeği ‘Atak'ın kullanıldığı arama çalışmalarından şuana kadar bir sonuç alınamadı. Köydeki evler, tek tek inceleyen jandarma, havadan da araziyi tarayan ekiplere drone ile destek veriyor.

İHA

İHA

Yaklaşık 200 kişilik ekiple yürütülen arama çalışmaları devam ederken, jandarma tekrar Baba Abdullah Güzel ile anne Handan Güzel'in ifade almak üzere jandarma karakoluna götürdü. Yaklaşık 3 gündür kaybolan Sedanur Güzel için civar köylerde seferber oldu. Civarda bulunan köylerdeki vatandaşlar da her tarafta Sedanur Güzel'i arıyoyor. Gece geç saatlere kadar devam eden ve sabah erken saatlerde tekrar başlatılan arama çalışmalarında jandarma her türlü ayrıntıyı değerlendiriyor.

İHA

İHA

Öte yandan 3 gündür kayıp olan ve bütün aramalara rağmen bir türlü bulunamayan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in köyünde sessizlik hakim, herkes Sedanur'dan gelecek güzel bir haberi bekliyor.

9 yaşındaki Sedanur Güzel

9 yaşındaki Sedanur Güzel

İHA

Son güncelleme: android-time 11:1318.09.2018
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