Son dakika.. Sedanur Güzel cinayetinde flaş gelişme! Katili belli oldu: DNA örnekleri eşleşti

Son dakika... Kars'ta kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel cinayetiyle ilgili soruşturmada Adli Tıp raporu dosyaya girdi. Sedanur’un tırnak arasından alınan doku ile tutuklu zanlılardan E.B.’nin DNA örnekleri eşleşti. Sedanur'un cesedi günlerce yapılan aramalar sonucunda üzeri taşlarla örtülmüş şekilde, kokudan bulunmuştu. Paslı Esin Çağdaş İlkokulu'nun 3'üncü sınıf öğrencisiydi...

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde 16 Eylül'de kaybolan Sedanur Güzel'in (9) ölü olarak bulunmasına dair soruşturmada Adli Tıp raporu dosyaya girdi. Sedanur'un tırnak arasından alınan doku ile tutuklu zanlılardan E.B.'nin DNA örneklerinin eşleştiği belirlendi. Ayrıca Sedanur'un bileklerinde ip izine de rastlandı. Soruşturma dosyasında tutuklu üç zanlıdan biri olan A.K., ifadesinde Sedanur'u diğer iki zanlı ile birlikte öldürdüklerini itiraf etti. Diğer iki tutuklu zanlı E.B. ile H.U. ise suçlamaları kabul etmedi. (İHA)

SEDANUR’UN CESEDİ ÇOK ACI ŞEKİLDE BULUNMUŞTU

Kars’ın Kağızman ilçesinde kaybolan küçük kızın cesedi üzeri taşlarla örtülmüş bir şekilde bulunmuştu. Sedanur’un cesedini gören zabıta ekipleri, bölgede daha önce arama yaptıklarını ancak olay yerinde koku çıkmaya başladığında cesede ulaştıklarını söylemişlerdi. Vali Rahmi Doğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sedanur'un öldürüldüğü kesin. Üzeri taşlarla örtülmüş olarak bulundu. Cenazeye bu sabah saatlerinde köye yaklaşık 1 kilometre mesafede ulaşıldı.” demişti

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