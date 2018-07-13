Sedat Peker ‘akademisyenleri tehdit’ davasından beraat etti

“Bu suça ortak olmayacağız” bildirisinde imzası bulunan akademisyenleri tehdit ettiği gerekçesiyle “tehdit” ve “suç işlemeye tahrik” suçlarından 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan Sedat Peker, her iki suçtan da beraat etti.

1128 akademisyen tarafından imzalanan “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisinde imzası bulunan akademisyenleri “Oluk oluk kanlarınızı akıtacağız ve akan kanlarınızla duş alacağız” diyerek tehdit ettiği gerekçesiyle, akademisyenlerin suç duyurusunda bulunması üzerine Sedat Peker hakkında “tehdit” ve “suç işlemeye tahrik” suçlarından 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada karar çıktı.

Anadolu 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Sedat Peker katılmazken, müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

‘VAHŞİ BİR CİNAYET KAPSAMINDAN BAHSETTİ'

Müşteki akademisyenlerin avukatı Oya Meriç Eyüboğlu, söz alarak sanık Sedat Peker'in iddianameye konu tehdidindeki korkunç sözlerinin muhatabının müvekkilleri akademisyenler olduğunu belirtti. Avukat Eyüboğlu, “Sanık söz konusu tehdit içerikli sözleri ile imzacı akademisyenleri kast ediyor. İnsanların kanlarında duş almak ibaresi ile vahşi bir cinayet kapsamından bahsettiği açıktır. Dolayısı ile bunun ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir” dedi.

‘SANIK BİR SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ'

Sedat Peker'in müvekkillerini somut bir şekilde tehdit ettiğini söyleyen avukat Eyüboğlu, “Sadece sanığın sabıka kaydına bakarak suç işleme eğilimini görebiliriz. Sonuç olarak sanığın bir suç örgütü lideri olduğu biliniyor. Dolayısı ile sanığın neyi kast ettiği bellidir” ifadelerini kullandı.

‘YILIN İŞ ADAMI SEÇİLDİ'

Sanık avukatı Turgay Özdoğan, “Müvekkilimiz milliyetçi kişiliğe haiz bir kişidir. Kendisi teröre destek veren kişileri uyarmak amacıyla söz konusu metni ele almıştır. Müvekkilim esasında devletin bekasının herkes için önemli olduğunu belirtmek amacıyla metni ele almıştır. Müvekkilim bahsedildiği gibi olumsuz özelliklere sahip biri değildir. Yılın iş adamı olarak seçilmiş biridir” dedi.

İKİ SUÇTAN DA BERAAT ETTİ

Davayı karar bağlayan mahkeme, sanık Sedat Peker'in üzerine atılı suçun unsurları oluşmadığını belirterek, her iki suçtan da beraatına karar verdi.