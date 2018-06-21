Sedat Peker o sözleri üzerine açılan davada beraat etti

Sedat Peker, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde düzenlenen şehitleri anma programında yaptığı konuşması nedeniyle “suç işlemeye alenen tahrik” suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraat etti. Sanık Peker, savunmasında sözlerinin arkasında olduğunu söyleyerek, “Vatan hainlerini ikaz etmek istedim” dedi.

Üsküdar Çengelköy Mezarlığı'nda, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde düzenlenen şehitleri anma programında yaptığı konuşmasında söylediği “Dışarıda yakaladıklarımızın hepsini ağaçlara, bayrak direklerine astıktan sonra o cezaevlerine de gireceğiz. Onları cezaevlerinde de asacağız. Boyunlarından asacağız bayrak direklerine” sözleri üzerine Sedat Peker hakkında “suç işlemeye alenen tahrik” suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

‘KAMUOYUNDA ALGI OLUŞTURUYORLARDI'

Anadolu 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar davanın karar duruşmasına sanık Sedat Peker ile avukatı katıldı. Sanık Sedat Peker savunmasında, “O dönemlerde FETÖ yargılamalarında Muğla Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava sırasında adliyeye getirilen bir zanlı, sanki halk kahramanıymış gibi algı yaratmak için ‘hero' tişörtü giymişti. Yine bu dönemde CHP isimli parti lideri İstanbul'da adalet yürüyüşü yapıyordu. FETÖ terör örgütü üye ve yandaşları bu yürüyüşü de istismar ederek kendi sempatizanlarına ve militanlarına hala güçlü oldukları hissiyatını vermeye çalışıyorlardı. Bu kapsamda yandaşlarının bulunduğu cezaevlerini basarak onları kurtaracaklarını söyleyerek kamuoyunda algı oluşturmaya çalışıyorlardı” ifadelerini kullandı.

‘DARBE YAPMAYA KALKIŞMASINLAR…'

Peker, “Bu teröristlerin yıkmaya çalıştıkları devlet geleneğine şükretmeleri gerektiğini, zira yıkmak istedikleri o devletin onları da koruduğunu, devleti ola ki ortadan kaldırırlarsa, artık kendilerinin de güvence altında olamayacaklarını söyledim. Yıkmaya çalıştıkları devlet olmaz ise, vatan evlatlarının onlara da gerekli cezayı vererek hayatlarını sona erdireceklerini vurguladım ki darbe yapmaya kalkışmasınlar” dedi.

‘SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM'

Mahkemeden beraatını isteyen sanık Peker, sözlerinin arkasında olduğunu belirterek, “Vatan hainlerini ikaz etmek istedim. Ben FETÖ terör örgütünün en büyük mağdurlarından biriyim. Ben yine de bu sözleri şahsımın çekmiş olduğu sıkıntı ya da kişisel husumet nedeniyle söylemedim” dedi.

‘FETÖ'NÜN EN BÜYÜK MAĞDURLARINDANDIR'

Sanık Peker'in avukatı Ersan Barkın ise müvekkilinin beraatını isteyerek, “Müvekkilim FETÖ terör örgütünün en büyük mağdurlarındandır. Vatanseverliği nedeniyle bu konuşmayı yapmıştır” dedi.

Mahkeme, sanık Sedat Peker'in üzerine atılı eylemin suç oluşturmadığının anlaşıldığını belirterek, beraatına karar verildi.