Sefer Aycan kimdir? MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan görevden alındı…

Sefer Aycan görevden alındı. Dün söylediği söylerle gündeme gelen Sefer Aycan hakkında birçok detay merak ediliyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, partisinin 49 vekil çıkardığını ve bu sayı ile meclisin kilit partisi olduğunu belirterek, "Biz ne dersek, o olacaktır" demişti. İşte Sefer Aycan kimdir sorusunun cevabı...

Görevden alınan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan kimdir? ‘Meclis'te biz ne dersek o olacak. Erdoğan'ı biz kurtardık’ diyen MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, jet hızıyla görevinden alındı. İşte hayat hikayesi…

SEFER AYCAN KİMDİR?

1963 yılında Kahramanmaraş Merkez İlçede dünyaya geldi. İlk, orta ve lise tahsilini Kahramanmaraş'ta tamamladı.1980 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi ve 1986 yılında bu fakülteden mezun oldu. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Uzmanlık Eğitimine girdi, 1989 yılında uzman doktor oldu.1997 yılında Halk Sağlığı Dalında Doçentlik ünvanını aldı. Çok çeşitli kurslara katıldı.Araştırma projelerinde görev aldı. 1997 yılında Amerika Birleşik Devletleri Michigan Üniversitesi Halk Sağlığı Okulunda Sağlık Ekonomisi, Epidemiyoloji, Sağlık Yönetimi dersleri aldı.Araştırmalar yürüttü. 1991-1992 yılları arasında GATA Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalında Yedek Subay olarak askerlik görevini ifa etti.

1992-1995 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalında Öğretim Görevlisi 1995-1997 yıllarında Yardımcı Doçent 1997-1999 yıllarında Doçent olarak görev yaptı.Özellikle Sağlık Ekonomisi, Sağlık Yönetimi, Çevre Sağlığı, Epidemiyoloji, Biyoistatistik dersleri okuttu. Çok çeşitli araştırma ve projeler yürüttü.1996 yılında Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Kazaların Demografisi ve Epidemiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı yaptı. 13 Temmuz 1999 tarihinde T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine atandı.Bu dönemde Ülkemizin çocuk felci hastalığından arındırıldığına dair belge alınması Ülkeye en büyük katkısıdır.Birinci basamakta çalışan sağlık personelinin ek ödeme alamasını sağladı.25.04.2001 tarihinde T.C. Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık görevine atandı.Uzmanlık eğitimini düzenledi ve Tuzuğunü çıkardı.21.yy Türkiye Sağlık Hedef ve Stratejileri çalışmalarını tamamladı. 24.12.2002 tarihinde Müsteşarlık görevinden ayrılarak, tekrar Gazi Üniversitesi Tıp fakültesi Halk Sağlığı A.D da öğretim üyeliği görevine döndü.Halen bu görevi sürdürmektedir.25.2.2004 tarihinde Profesör oldu.Mayıs 2009 da Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı A.B Başkanlıklarına seçildi ve atandı.Halen bu görevleri yürütmektedir.Nisan 2013 tarihinde aynı zamanda Gazi Ü. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığına atandı. 07 Haziran 2015 genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinden 25. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine girdi.

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