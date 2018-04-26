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Şehide son görev

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı Harekâtı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Halep kentine bağlı Mera kasabasında, görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Uzman Çavuş İdris Özer (46), memleketi Osmaniye'de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

android-time 14:37 26 Nisan 2018
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı Harekâtı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Halep kentine bağlı Mera kasabasında, görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Uzman Çavuş İdris Özer (46), memleketi Osmaniye'de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş İdris Özer’in cenazesi, Osmaniye Devlet Hastanesi’nin morgundan alınarak, ilk olarak helallik alınması için merkeze bağlı Akyar köyündeki baba evine götürüldü. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu gören babası Dede Özer, annesi Nazire, eşi Meryem, çocukları Batuhan, İrem ve Ahmet Eymen Özer, kardeşleri ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Evli ve üç çocuk babası şehit Özer’in cenazesi, alınan helalliğin ardından törenin yapıldığı köy meydanına götürüldü.

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Törene, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkanı Kadir Kara, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, Garnizon Komutanı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül, askeri ve mülki erkan, şehidin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu’nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, götürüldüğü köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Türkiye Harp Malulü, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz, Şehit Uzman Çavuş İdris Özer’in Osmaniye’nin 256’ncı şehidi olduğunu söyledi.

(DHA)

Son güncelleme: android-time 15:3626.04.2018
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