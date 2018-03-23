Şehit Pilot Yasin Boy’a son görev

Nevşehir'in Gülşehir ilçesi Ovaören Köyü yakınlarında eğitim uçuşu sırasında düşen F-16 savaş uçağının şehit olan pilotu Üsteğmen Yasin Boy için Kapadokya Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Kapadokya Havalimanı’nda düzenlenen uğurlama törenine, Vali İlhami Aktaş, Kayseri Garnizon Komutanı Hava Tuğgerneral Ercan Teke, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanı Tuğgeneral Selçuk Aygün, Nevşehir Garnizon Komutanı Jandarma Kurmay Albay Yüksel Yiğit, Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, şehit Yasin Boy’un eşi Çağla Boy, oğlu ve yakınları ile silah arkadaşları katıldı.

Şehidin cenazesi daha sonra silah arkadaşlarının omuzlarında askeri nakliye uçağına konuldu. Ardından askeri uçak, Adana’ya gitti.

Şehit pilotun cenazesinin, Adana’daki birliğinde düzenlenecek törenin ardından memleketi Samsun’a uğurlanacağı belirtildi.

Öte yandan, Eskişehir’den gelen kaza kırım ekibinin kazayla ilgili incelemelerini sürdüreceği belirtildi.

İNCİRLİK’TE TÖREN DÜZENLENDİ

Nevşehir’in Gülşehir ilçesi Ovaören Köyü yakınlarında eğitim uçuşu sırasında düşen F-16 savaş uçağının şehit olan pilotu Üsteğmen Yasin Boy’un (32) cenazesi, Kapadokya Havalimanı’ndaki uğurlama töreninin ardından uçağın kalkış yaptığı, Adana’daki İncirlik Üssü 10’uncu Tanker Üs Komutanlığı’na getirildi.

Evli ve 1 çocuk babası Şehit Havacı Üsteğmen Yasin Boy için 10’ncu Tanker Üs Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Törene, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 6’ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, şehidin silah arkadaşları, babası Ramazan, annesi Gül, astsubay ağabeyi Levent, eşi Çağla Boy ile 4 yaşındaki oğulları Meriç katıldı. Şehidin anne ve babası yakınlarının desteği ile ayakta dururuken, Çağla Boy, şehit eşinin tabutuna sarılıp öptükten sonra, “Nasıl gittin” diyerek gözyaşı döktü. Törenin ardından şehidin cenazesi uçağa götürülürken, ağabeyi Levent Boy, asker selamı verdi.

Şehit Yasin Boy’un cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere askeri uçakla memleketi Samsun’a götürüldü.