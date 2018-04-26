Şehidi beş bin kişi uğurladı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş İsmail Cesur, memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Oğlunun tabutunun başına gelen anne, 'Kuzum, senin yokluğuna nasıl dayanacağım' diyerek ağladı.