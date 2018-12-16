‘Şehir hastaneleri için 20 yılda 30,3 milyar lira kira bedeli ödenecek’

Şehir hastanelerine harcanan miktarı eleştiren İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, "Şehir hastaneleri için 20 yılda 30,3 milyar lira kira bedeli ödenecektir. 2050 yılına kadar ise toplam 50 milyar lira kira bedeli ödenecektir, bu da devlete büyük mali külfet getirecektir" dedi.

Meclis Genel Kurulunda, İçişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile bu bakanlıklara bağlı kamu kurumlarının bütçelerinin görüşüldüğü 6. turda, İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, söz aldı.

Şehir hastanelerini eleştiren Çıkal, “Hastaneleri yapan şirketlere yüzde 70 doluluk garantisi verilmesinin nedeni nedir? Yüzde 70 doluluk olmaması durumunda devlet geri kalanı karşılayacaktır” dedi.

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Bu süreçte kaç devlet hastanesinin kapatıldığını ve ekipmanlara ne olduğunu soran Çokal, sağlık AVM’leri yapan şirketlerin uluslararası kredilerine Hazine garantisi verildiğini söyledi.

“50 MİLYAR KİRA BEDELİ”

İYİ Parti’li Çokal, “Şehir hastaneleri için 20 yılda 30,3 milyar lira kira bedeli ödenecektir. 2050 yılına kadar ise toplam 50 milyar lira kira bedeli ödenecektir, bu da devlete büyük mali külfet getirecektir.” diye konuştu. “Sağlık ücretsiz” denilmesine rağmen katılım payı altında hastalardan eczaneler aracılığıyla çeşitli ücretler alındığını anımsatan Çokal, Suriyeliler’in sağlık kuruluşlarında ücretsiz tedavi olduğunu kaydetti. Çokal, “Suriyeliler için sağlık ücretsiz olabilir ama bizim vatandaşımız 14 kalem katılım payı öderken, onların ücretsiz olmasını nasıl karşılayayım?” ifadesini kullandı. AA