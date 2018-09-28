Şehirlerarası yolda tıka basa yolculuk tehlike yarattı

Alınan bilgiye göre, Elazığ-Bingöl karayolu üzerinde seyir halinde olan 23 plakalı bir midibüs, fazla yolcuyla kapıları açık şekilde uzun süre yol gitti. Aracı gören sürücüler ise o anları cep telefonuyla saniye saniye kaydetti. Bunun üzerine durum jandarma ve polis ekiplerine bildirildi ve midibüs yakalandı.
HAKKINDA İŞLEM YAPILDI
İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce hem fazla yolcu almak hem de güvenliği tehlikeye düşürmekten midibüs hakkında işlem yapıldığı kaydedildi. İHA
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