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Şehirlerarası yolda tıka basa yolculuk tehlike yarattı

Elazığ'da şehirlararası yolda giden midibüsün tıka basa yolcu doldurması ve kapısı açık gitmesi, şaşkınlık oluşturdu. Yorum yapmakta dahi zorlanılan bu manzaraya polis 'dur' dedi. Araç, trafik ekipleri tarafından durdurularak gerekli işlem yapıldı.

android-time 21:14 28 Eylül 2018
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Elazığ'da şehirlararası yolda giden midibüsün tıka basa yolcu doldurması ve kapısı açık gitmesi, şaşkınlık oluşturdu. Yorum yapmakta dahi zorlanılan bu manzaraya polis 'dur' dedi. Araç, trafik ekipleri tarafından durdurularak gerekli işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Elazığ-Bingöl karayolu üzerinde seyir halinde olan 23 plakalı bir midibüs, fazla yolcuyla kapıları açık şekilde uzun süre yol gitti. Aracı gören sürücüler ise o anları cep telefonuyla saniye saniye kaydetti. Bunun üzerine durum jandarma ve polis ekiplerine bildirildi ve midibüs yakalandı.

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HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce hem fazla yolcu almak hem de güvenliği tehlikeye düşürmekten midibüs hakkında işlem yapıldığı kaydedildi. İHA

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Son güncelleme: android-time 21:4128.09.2018
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