Şehit Anaları Derneği Başkanı’ndan o ünlülere sert tepki!

Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki sanatçılardan oluşan ekibin 'Mehmetçiğe moral' ziyaretine çok sert tepki göstererek, ziyaret sırasında kurulan sofra ile ilgili, " Yazıklar olsun size. Siz eğer şehidi, vatanı, milleti düşünüyorsanız gidin o şehit analarının acısını paylaşın. Sofrayı padişah sofrası gibi kurmuşlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki gazeteci ve sanatçılardan oluşan bir ekip geçtiğimiz günlerde, Hatay’da bulunan Oğulpınar Hudut Karakolu’na giderek Mehmetçiği ziyaret etmişti.

Bu kafilede, daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri ve şehit eşleriyle ilgili sosyal medya hesaplarında skandal paylaşımda bulunan Nagehan Alçı ve Hilal Kaplan gibi isimlerin de yer alması tepki toplamıştı. Şimdi bir tepki de Şehit Anneleri’nden geldi.

Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba, Mehmetçiğe yapılan ziyaretin samimiyet içermediğini ifade ederek, Oğulpınar Hudut Karakolu’ndaki manzara için, “Yazıklar olsun size. Siz eğer şehidi, vatanı, milleti düşünüyorsanız gidin o şehit analarının acısını paylaşın. Sofrayı padişah sofrası gibi kurmuşlar” dedi.

“PİKNİK YAPMAYA GİTMİŞLER”

Yeniçağ’da yer alan habere göre, Akbaba yaptığı açıklamada, “Şimdi ben Facebook'tan da görüyorum. Televizyonlar zaten öyle şeyler veriyor. Afrin'e moral için gitmişler güya askerlerimize.Kınıyorum onları ben. Yazıklar olsun size. Siz eğer şehidi, vatanı, milleti düşünüyorsanız gidin o şehit analarının acısını paylaşın. Sofrayı padişah sofrası gibi kurmuşlar. Efendim Afrin'e geldik askerlerimize moral veriyoruz. Acaba ben size soruyorum kokonalar, kendilerini insan sananlar, o şehit analarının günlerce boğazından bir yudum su gidiyor mu? Siz orda sofra kurmuş piknik yapıyorsunuz” ifadelerini kullandı

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“SİZİN ASKERLE HİÇ ALAKANIZ YOK”

“Sizin tek amacınız PKK terör örgütüne moral vermek. Onun için gitmişsiniz oraya” diyen Şehit Anaları Derneği Başkanı Akbaba, “Sizin askerle hiç alakanız yok. Vatanla hiç yok. Biri zaten bayrağa karşı çıkıyordu. Öbürkü terörün yanında, diğeri uyuşturucudan gidecek. Kendine sahip çıkamıyorsun askere moral vereceksin öyle mi? Sen kimi kandırıyorsun? Yazıklar olsun size. Hülya Koçyiğit şehit anaları klibinde oynadı bir de Vurun kahpeye diye bir film çevirmişti bayrak dikiyordu. Köy öğretmeniydi. Linç edilmişti o dönemdeki filmlerde. Şimdi gitmişsin menfaat için çıkar için yalakalık yapıyorsun Afrin’e gitmiş askere moral veriyormuşsun” dedi.