Şehitlerimize son veda

Ağrı'da askeri aracın geçisi sırasında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Asteğmen Cengiz Uslu ile er Recep Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı.

Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde dün askeri aracın geçişi sırasında, PKK’lı teröristler tarafından yola önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 2 askerden, piyade ulaştırma er Recep Yıldırım (21), memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Çiftçilik yapan Duran-Saliha Yıldırım çiftinin 5 çocuğundan en küçüğü ve bekâr olan şehit piyade ulaştırma er Recep Yıldırım'ın cenazesi, dün gece kente getirilerek hastane morguna konuldu. Şehidin cenazesi bugün Erbaa Devlet Hastanesi morgundan alınarak törenin yapılacağı Merkez Büyük Camisi’ne getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omuzlarında araçtan indirilerek tören alanına konuldu.

‘ŞEHİTLİK MERTEBESİNE ERDİN YAVRUM’

Tezkeresine 70 gün kala şehit olan Recep Yıldırım’ın annesi Saliha Yıldırım, ”Vatan sağ olsun. Düşmanlar gülmesin yavrum. Al bayraklara dolanmışsın. Şehitlik mertebesine erdin yavrum” diyerek göz yaşı döktü. Şehit Recep Yıldırım’ın annesi Saliha Yıldırım, babası Duran Yıldırım ve kardeşleri tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Tokat Valisi Ömer Toraman, Ak Parti Tokat milletvekilleri Zeyid Aslan, Celil Göçer, Yusuf Beyazıt, Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, 48’inci Piyade Alay Komutanı Albay Aykut Biçeroğlu, Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, siyasi parti temsilcileri, şehidin ailesi ile birlikte yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Tokat İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Recep Yıldırım’ın cenazesi, ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganları ve tekbirler eşliğinde cenaze aracına taşındı.

Şehit piyade ulaştırma er Recep Yıldırım’ın cenazesi daha sonra Erbaa’ya bağlı Pınarbeyli köyüne götürülerek, burada toprağa verildi.

Şehit Asteğmen, Muş’ta gözyaşlarıyla toprağa verildi

Şehit Uslu’nun cenazesi, memleketi Muş’ta düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.Doğubayazıt ilçe merkezinden görev için İran hudut bölgesine giden askerlerin bulunduğu askeri aracın Ağrı Dağı kırsalından geçişi sırasında dün patlama meydana geldi. Teröristler tarafından yola önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Asteğmen Cengiz Uslu (30) ile er Recep Yıldırım şehit oldu. Cengiz Uslu’nun cenazesi dün akşam saatlerinde düzenlenen törenin ardından memleketi Muş’a getirildi.



Muş Devlet Hastanesi morguna konulan şehit asteğmen Cengiz Uslu’nun cenazesi, son kez merkez Yeşilyurt Mahallesi’nde yaşayan baba evine getirildi. Yıllar önce annesi Gülistan Uslu’yu kaybeden Cengiz Uslu’nun yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin cenazesi daha sonra Salih Muhlise Çağlayan Cami’ne getirildi. Cenaze namazına; Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Vali Aziz Yıldırım, Ak Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, 49’uncu Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, askerler, şehidin yakınları ile yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Bakan Nurettin Canikli, şehidin babası Hacı Kazım Uslu ile kardeşlerine başsağlığı dileğinde bulundu. Acılı baba Hacı Kazım Uslu ile 6 oğlu, cenaze boyunca metanetli durdu.

İl Müftüsü Alettin Bozkurt tarafından öğlen vakti kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Uslu’nun Türk bayrağına sarılı tabutunu Bakan Nurettin Canikli ve baba Hacı Kazım Uslu birlikte omuzladı. Bir süre acılı baba ile şehidin tabutunu taşıyan Bakan Canikli, ardından şehidin yakınlarına tekrar başsağlığı diledi.

Bekar olan ve 8 ay önce asteğmen olarak göreve başlayan Cengiz Uslu’nun cenazesi, Hasköy ilçesine bağlı Dağdibi köyüne götürüldü. Şehit Asteğmen Cengiz Uslu’nun cenazesi burada, gözyaşları arasında toprağa verildi.

(DHA)-