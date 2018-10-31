Şehit askerler için müfettişler incelemelere başladı!

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde operasyona katılan 2 askerin olumsuz hava koşulları sebebiyle şehit olduğu olaya ilişkin görevlendirilen 2 müfettiş kente gelerek çalışmalarına başladı.

İlçenin 2300 rakımlı kırsalında operasyona katılan jandarma uzman çavuşlar Asım Türkel ile Ferruh Dikmen’in, 26 Ekim’de olumsuz hava koşullarından etkilenip kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesinde şehit olduğu olaya ilişkin Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli ve Jandarma Bölge Komutanlığınca başlatılan idari soruşturma sürüyor.

Bu çerçevede İçişleri Bakanlığınca görevlendirilen 2 müfettiş de kente geldi. Müfettişlerin olayla ilgili çalışmalarına başladığı belirtildi.

Olayın geçmişi

Kentte son teröristin etkisiz hale getirilmesi hedefi doğrultusunda sürdürülen Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında, teröristlerin kış üstlenme bölgelerini kontrol altına alıp alan hakimiyeti sağlamak amacıyla 22 Ekim’de 12 kişilik tim, Nazımiye ilçesi kırsalına helikopter ile indirilmişti.

Teröristlere yönelik pusu faaliyeti sırasında olumsuz hava koşullarından etkilenen tim, 26 Ekim’de karadan bölgeye ulaşan takviye birliklerce güvenli bölgeye getirilmiş ve hava koşullarının kısmen düzelmesiyle helikopter ile tahliye edilip Tunceli Devlet Hastanesine getirilmişti.

Bu askerlerden, hipotermi tanısıyla hastaneye getirilen uzman çavuşlar Asım Türkel ile Ferruh Dikmen şehit olmuş, 10 asker de muayenelerinin ardından taburcu edilmişti.

AA